Noelia Camacho 01 AGO 2026 - 17:38h.

El Gobierno culpa a las mafias de lo ocurrido en Ceuta y no responsabiliza a su país vecino

Alberto Núñez Feijóo cree que el Gobierno tenía datos de la posible "ocupación" de Ceuta y no actuó y ve "ridículas" las barreras

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España y Marruecos están obligados a entenderse. La relación entre ambos países es complicada y de por medio hay intereses económicos, geopolíticos y de seguridad. El Gobierno culpa a las mafias de lo ocurrido en Ceuta y no responsabiliza a su país vecino, pero los expertos ponen esto en duda.

"Reducirlo todo a las mafias es pedir demasiado. No es posible que miles de decenas de personas crucen en tan pocas horas sin que las autoridades del país de salida lo sepan", explica Óscar Camps, fundador de Open Arms. Así, señalan que Rabat avaló la entrada de las miles de personas. "Sin la pasividad de Marruecos no podría haber podido pasar", señala Enrique Ávila, politólogo y sociólogo experto en movimientos migratorios.

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Miles de personas llegaron rápido pese a que hay dos cuarteles antes de llegar a la frontera. "Lo que hay es un efecto llamada que entendieron que la frontera cayó", afirma Beatriz Mesa, politóloga y profesora de la Universidad Internacional de Rabat. Es lo que se conoce como política de brazos caídos: "Ha habido un mensaje político que Marruecos ha querido lanzar a España sin duda".

Pero, ¿qué es lo que enfadó a Mohamed VI?

Los expertos hablan de varias razones que podrían haber enfadado al rey Mohamed VI. Primero, estaría el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia. "Todo movimiento que el Gobierno haga a Argelia o Sáhara es visto desde Marruecos como algo negativo", advierte José Miguel Calvillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

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Segundo, el proyecto de ley del Congreso de los Diputados para dar la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977. "Para la percepción del Estado de Marruecos otros están decidiendo sobre sus nacionales saharauis dentro del estado moderno", recalca Beatriz Mesa.

Y también está el Mundial de 2030. "El propio monarca está poniendo toda la carne en el asador", destaca Enrique Ávila. Influye la sentencia del Tribunal Supremo que impide la devolución en caliente de quien entre por mar y para sortearla, el Gobierno instala boyas. "Esta situación migratoria no la vamos a solucionar con espigones", aclara Calvillo. Oscar Camps añade que cuando una se cierra se abre !otra más larga, más difícil, más cara y más mortífera".