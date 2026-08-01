El líder del PP no se cree que "todos los servicios de información" de España fallaran y no hubiese ninguna previsión

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla | Feijóo responsabiliza al Gobierno de la “ocupación” de Ceuta

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, da por hecho que el Gobierno tenía información de que se podía producir la crisis migratoria que este jueves llevó a 50.000 personas --según datos del Ejecutivo-- a cruzar ilegalmente a la ciudad autónoma desde Marruecos, y ha criticado que no hiciese "nada" para impedirlo. Además, considera "ridícula" la colocación de barreras marítimas por la que ha optado a posteriori el Ejecutivo.

"Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga por qué no actuó conociendo lo que iba a pasar", ha afirmado en una comparecencia en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. "Queremos saber si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días de que (esto) se iba a producir", ha insistido.

Y es que el líder del PP no se cree que "todos los servicios de información" de España fallaran y no hubiese ninguna previsión de que "miles" de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos. "Responder esto le corresponde al Gobierno", ha aseverado.

También ha tachado de "ridícula" la medida del Ejecutivo, que este sábado empezado a colocar la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar.

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Una indolencia que "viene de largo"

"Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?", ha cuestionado Feijóo, que ha criticado que en 2021 entraron "entre 10.000 y 15.000 personas" en Ceuta y no se ha hecho "nada" hasta que han entrado 60.000. "La indolencia viene de largo", ha deslizado.

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Feijóo también ha reprochado al Ejecutivo haber dejado la resolución de la crisis "en la mera voluntad de quienes han ocupado la ciudad", en lugar de ejercer las competencias que, a su juicio, le corresponden para garantizar la integridad territorial.

"Lo que nunca haría un gobernante responsable es delegar su obligación de resolver la situación en la mera voluntad de quienes han ocupado la ciudad", ha afirmado.

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El 'popular' ha defendido que un Gobierno "responsable" debería ir "más allá de la urgencia" y explicar "cómo ha llegado España hasta aquí", además de reconocer que el Estado "carece de una respuesta eficaz para proteger esta frontera".

"Que haya miles de ciudadanos que teman por su integridad en las calles españolas es una vergüenza. Que haya miles de familias que se sienten abandonadas en su propio país es una vergüenza", ha clamado Feijóo, quien ha agradecido su trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Son ellas, ha remarcado, "quienes están conteniendo, con un esfuerzo descomunal y medios manifiestamente insuficientes", una crisis que, a su juicio, "no es un incidente más", sino "una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español" que no era "imprevisible" porque, ha reiterado, "esta amenaza" se "conocía".

Recuperar el orden

"España debe recuperar el orden y la autoridad", ha remarcado, antes de añadir que ello pasa por que "quienes han ocupado Ceuta deben irse", por responder con "contundencia" ante cualquier ataque a la integridad territorial y por aplicar una política migratoria que "haga al Estado más fuerte". "La integridad territorial de España no se negocia, se defiende", ha apostillado.

Feijóo también ha puesto el foco en la necesidad de esclarecer "qué ha fallado en la cooperación con Marruecos", aunque ha defendido mantener una relación basada "en el respeto mutuo, la cooperación y la buena vecindad" con el país magrebí.

A su juicio, esa colaboración debe sustentarse en la "reciprocidad, la transparencia y la buena fe", al tiempo que ha subrayado que España "tiene derecho a exigir" que Marruecos cumpla también con sus obligaciones en la protección de la frontera común.