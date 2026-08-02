Crónica de la situación en Ceuta, con Ana Rosa Quintana como enviada de Mediaset:

Ana Rosa ha señalado que muchos ciudadanos se preguntan cómo fue posible que miles de personas llegaran a Ceuta

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CeutaAna Rosa Quintana ha relatado este domingo en directo para Informativos Telecinco la situación que se vive en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. La periodista, desplazada hasta la ciudad autónoma como enviada especial de Mediaset, ha descrito el impacto entre los ceutíes, que intentan recuperar poco a poco la normalidad mientras persisten numerosas incógnitas sobre el alcance de la incursión. "Me he encontrado una ciudad absolutamente en shock", ha asegurado.

Ana Rosa ha señalado que muchos ciudadanos se preguntan cómo fue posible que miles de personas llegaran a Ceuta sin que se reforzara antes la vigilancia fronteriza, después de que durante los días previos ya se hubieran producido entradas a nado. También ha puesto el foco en las personas que permanecen ocultas en las zonas próximas al CETI y en la dificultad para determinar cuántas han conseguido entrar realmente en la ciudad. "No sabemos si han entrado 70.000 o más o menos", ha apuntado.

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La periodista también ha destacado la dimensión humana de la crisis y el número de personas que han perdido la vida intentando alcanzar la costa. "Es la tragedia marítima más grande que hemos tenido", ha señalado durante la conexión.

Durante su estancia en Ceuta, Quintana ha entrevistado además al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox, Santiago Abascal, ambos desplazados a la ciudad para conocer sobre el terreno la situación. La periodista ha explicado que algunos de los migrantes están siendo trasladados, aunque otros se resisten a abandonar Ceuta. "Hay muchos que no se quieren ir", ha apuntado.

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Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado, el líder de la oposición ha mantenido este sábado encuentros con los representantes de los agentes destinados en Ceuta para escuchar su testimonio sobre los acontecimientos registrados en la frontera y "conocer las dificultades a las que han tenido que hacer frente durante los últimos días".

Durante la reunión, Feijóo ha recibido información sobre "la presión soportada por los efectivos desplegados en el perímetro fronterizo y sobre las carencias de medios materiales y humanos" que, según los representantes de los agentes, se han puesto de manifiesto durante la gestión de la crisis.