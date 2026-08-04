El CNI alertó al Gobierno del riesgo de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

Fuentes conocedoras de las alertas aseguran a Informativos Telecinco que sí hubo avisos y desmienten al ministro Marlaska

Interior cifra en 72.000 los migrantes que entraron en Ceuta durante la crisis y asegura que 70.000 ya han retornado

Compartir







El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes que los servicios secretos españoles avisaran de que pudiera pasar "nada parecido" a la entrada masiva de inmigrantes que se registró en Ceuta el pasado 30 de julio y ni siquiera similar a lo sucedido en la crisis migratoria que sufrió la ciudad autónoma en 2021. También la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rechazado que hubiera "ningún informe" que advirtiera al Gobierno del cruce fronterizo. Informa en el vídeo Elsa Ascaso.

Sin embargo, fuentes de Informativos Telecinco conocedoras de las alertas desmienten a los ministros y aseguran que sí existieron informes del Centro Nacional de Inteligencia avisando al Gobierno de un grave riesgo en la frontera por un escenario similar al de 2021. La única ministra que ha defendido a los funcionarios del CNI fue la titular de Defensa, Margarita Robles.

PUEDE INTERESARTE La súplica desesperada de un niño de 12 años a un legionario en Ceuta para que no le devolviera a Marruecos

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya alertaba al Gobierno tres días antes de que el goteo de inmigrantes podía ser la antesala de una situación mucho más peligrosa. Según el presidente, llegó a llamar a Sánchez, pero fue atendido por su jefe de gabinete, que le "restó importancia".

Cesada la directora de Comunicación de Seguridad Nacional

Y es que cuesta creer que una marea de más de 70.000 personas avanzara durante días hacia la frontera con Ceuta sin que los gobiernos de Rabat ni de Madrid fuesen informados. Algunas fuentes señalan que tan grave es que se supiera como que no se supiera nada y que más que felicitaciones, no se le haya pedido a Marruecos aclaraciones y explicaciones por lo ocurrido.

De momento no se han depurado responsabilidades y la única cabeza que ha rodado en toda esta crisis es la de una funcionaria de Comunicación de Seguridad Nacional, cesada fulminantemente por difundir el viernes en un comunicado el dato de que estaban cruzando la frontera más de 49.000 personas, aunque se quedó corta. Ello incomodó a Moncloa produciendo una destitución que no tiene precedentes en ese departamento.