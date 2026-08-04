Miguel Tellado, secretario general del PP ha evitado hasta tres veces la pregunta de la periodista de Informativos Telecinco

El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de los menores migrantes no acompañados

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La ley española es clara sobre los menores no acompañados que han llegado a Ceuta: deben ser reubicados cuanto antes en la península. El Gobierno ha apelado "a la responsabilidad" de los diferentes partidos, pero PP y Vox ya han mostrado su postura de que todos los que han entrado "salgan" voluntariamente. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular ha evitado hasta tres veces la pregunta de la periodista de Informativos Telecinco hasta que se decidió a decir que "por dónde han entrado vuelvan a salir".

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz ha lanzado un reclamo al conjunto de las Comunidades Autónomas, especialmente a las del PP, para que presten atención humanitaria a cerca del millar de menores que han entrado a Ceuta y permanecen en la calle en condiciones desesperadas.

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Los acuerdos de coalición del PP con Vox, sin embargo, suponen una barrera insalvable en las comunidades autónomas, donde la posición de los de Abascal es conocida, mientras los populares evitan dar una respuesta clara sobre su postura.

Tellado culpa al Gobierno de ser responsable de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular no ha tenido pelos en la lengua: "Los que han venido salgan", decía esquivando responder a la pregunta de Informativos Telecinco sobre la posición respecto a si acogerán a menores no acompañados que han llegado a Ceuta.

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Nuestra periodista le ha insistido para cerciorarse de que el político ha entendido que se preguntaba por los menores y Tellado ripostó aclarando que "le estoy contestando perfectamente" y por respuesta ha señalado al presidente. "El que ha generado el problema es el que debe responderlo y se llama Gobierno de España y se llama Pedro Sánchez".

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El secretario del PP, tras ser preguntado por tercera vez ha reiterado que "el gobierno es el que es responsable" y su solución es que "por dónde han entrado vuelvan a salir, vuelvan a salir" y sobre los menores ni una palabra. Claro que le he contestado

La oposición responsabiliza al Gobierno de haber permitido la avalancha ignorando los informes de Inteligencia, que el ministro del Interior niega tajantemente que existiera cualquier aviso.

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Grande Marlaska ha sido tajante al respecto, este mismo martes, reiteraba que no existió ningún aviso, informe del CNI, ni de Marruecos que hiciera prever la llegada masiva de más de 50.000 personas procedentes de Marruecos.