El ministro de Interior: "Ha quedado claro que el espacio Schengen no ha estado comprometido en modo alguno"

La UE celebra otra Cumbre enfrentada por la inmigración: Italia y España se dedican palabras gruesos

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El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska ha defendido la posición de España ante los ministros europeos frente a la crisis provocada por la entrada de más de 50.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. "Ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen ha quedado comprometido con esta situación", ha explicado Marlaska, que también ha desmentido que el CNI o Marruecos hubiera avisado de la avalancha de miles de personas.

"Ha quedado claro que Ceuta tiene un control especial en el que ninguna persona puede salir de la ciudad sin un control en la frontera, incluso los ciudadanos que viven allí", ha asegurado Marlaska ante los medios, que esperaban el final de la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea y en el que han participado representantes de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Grande-Marlaska, ha reiterado este martes que no hubo ningún informe ni aviso por parte del CNI que advirtiera de que pudiera producirse una entrada masiva de personas como la que tuvo lugar en Ceuta la pasada semana, ni siquiera como la que hubo en 2021.

El ministro, que ha reconocido el trabajo del CNI y de los servicios de información ha explicado que si hubiera existido un aviso de una situación parecida a la de 2021, cuando entraron a Ceuta 10.000 personas, hubiera llegado a las más altas instancias, y eso no ocurrió.

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Sobre el resultado del tenso encuentro, tras la suspensión del espacio Shengen por parte de Italia, Marlaska lo ha definido de "satisfactorio en la resolución de la crisis y la necesidad de seguir trabajando" en los países de origen para evitar situaciones parecidas en el futuro.

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El titular de Interior ha expresado que "en un primer momento" las imágenes difundidas podrán haber provocado preocupación en los diferentes países, también "por intereses partidistas", pero hemos reivindicado "cuál es el trabajo de España en política migratoria, en la lucha contra las mafias, en salvar vidas, de forma legal y segura con los seres humanos".

La UE se solidariza con España y pide reforzar la prevención tras la crisis en Ceuta

Marlaska, a pesar del malestar español por la primera reacción de una veintena de países de la UE, ha destacado la unidad del bloque comunitario respecto a la migración y el reto que eso supone.

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Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) han mostrado este martes su "firme solidaridad" con España tras la crisis migratoria en Ceuta (España) y han destacado la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

"La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Las fronteras exteriores de la UE son una responsabilidad compartida y la migración requiere una respuesta europea unificada", ha afirmado el ministro irlandés de Justicia, Interior y Migración, Jim O'Callaghan.

Los ministros han apuntado que la comunicación en momentos de crisis "podría reforzarse aún más mediante una coordinación oportuna y debería ser más coherente, especialmente para contrarrestar a los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera".

La reunión, de este martes con los ministros de Interior de los 27, ha servido para evaluar los instrumentos de los que ya dispone la Unión, identificar ámbitos en los que es necesaria una mayor cooperación y continuar el debate sobre este tema que mantendrán los líderes europeos en el Consejo Europeo previsto para octubre.

Al término de la videoconferencia, los ministros de los Veintisiete han valorado "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación" en la ciudad autónoma.

Además, han alcanzado un consenso sobre la necesidad de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de "forjar alianzas sólidas con países terceros", según se lee en un comunicado difundido por el Consejo de la unión, la representación de los Estados miembros.

También han expresado la necesidad "de mejorar el conocimiento compartido de la situación" para lo que han propuesto "el desarrollo de sistemas de alerta temprana como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales".

Pedro Sánchez, solicitó por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros de Interior, a la par que expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la entrada masiva en territorio español de miles de personas procedentes de Marruecos.