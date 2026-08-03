Moncloa cesa a un cargo de Seguridad Nacional tras publicar una cifra de entradas en Ceuta

La funcionaria, encargada de comunicación, publicó en la web de Seguridad Nacional que el número de entradas era de 49.000 personas

'Informativos Telecinco' accede al informe de los servicios de inteligencia en el que se investiga la entrada masiva a Ceuta de miles de personas desde Marruecos

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El Gobierno ha cesado de su cargo a una funcionaria del departamento de Seguridad Nacional tras publicar el pasado viernes la cifra de unas 49.000 personas que habrían entrado en Ceuta la pasada semana procedentes de Marruecos.

Una decisión que se ha adoptado, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo este lunes, por pérdida de confianza en esa persona y que supone su cese en el cargo que tenía hasta ahora, pero no implica la pérdida de su condición de funcionaria.

Tras la llegada masiva de personas desde el país vecino, esta funcionaria, encargada de comunicación en el departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, publicó en la web de este organismo un informe en el que se señalaba que la estimación existente en esos momentos sobre el número de entradas era de 49.000.

El informe fue retirado de la web

Ese informe fue retirado poco después de la web, y fuentes del Gobierno aseguraron que no se trataba de ninguna cifra oficial. El Ministerio del Interior informó ese mismo día con posterioridad de que se calculaba que habían sido unas 50.000 personas las que habrían cruzado la frontera, cifra que se incrementó posteriormente.