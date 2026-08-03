Rocío Amaro 03 AGO 2026 - 21:51h.

Las otras víctimas de esta avalancha son los propios ceutíes, que tratan de vivir como lo hacían hasta el jueves pasado.

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Las otras víctimas de esta avalancha son los propios ceutíes, que tratan de vivir como lo hacían hasta el jueves pasado. La realidad es que siguen con el miedo en el cuerpo y la ciudad en una extraña normalidad. Las calles intentan recuperar el pulso, pero es difícil hablar de normalidad.

Se han reabierto los bares y restaurantes, pero con recelo y con cautela. "Hemos vuelto a la rutina trabajando con normalidad al 100%". Los puestos del mercado también ya están disponible para todos. "Se ha puesto mejor la cosa y se ha podido abrir", comentan. También los comercios, hay tranquilidad, no nos sentimos inseguros al abrir", dicen otros.

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Y así, poco a poco, la ciudad va recobrando su ajetreo. "Nada que ver con lo de estos días atrás, ya podemos hacer una vida más normal".

Más de 83.000 ceutíes intentan seguir con sus vidas. "¿Que tenemos miedo? Mucho, pero hay que trabajar y vivir". Pero con el desagradable recuerdo de lo ocurrido hace unos días. "Todos con miedo, metidos en casa, con todo cerrado".

Tranquilos, sí, pero en modo alerta, con el temor a una inseguridad, ahora, concentrada en los alrededores, las barriadas donde, en algunos casos, no ha pisado la policía.

Conviviendo en la calle con la incertidumbre de "cuándo va a volver la pasar la próxima, cuándo, cuántos, quién nos va a apoyar".

Aún así, los vecinos reivindican su lado más solidario. Como uno de los hosteleros que no le niega cargar el móvil a nadie que lo necesite para llamar a su familia. Otros que piden no politizar nada, porque Ceuta siempre ha sido una ciudad de amor y convivencia. Valores con los que pretender los ceutíes recuperar cuanto antes su ciudad.