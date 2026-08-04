Las ONG's aseguran que la mayoría de los 2.000 que quedan en Ceuta proceden de países como Yemen, Mali o Sudán.

Ceuta atiende ya a más de mil menores, pero hay más por las calles: "Prefieren morir aqui que volver a Marruecos porque no hay nada"

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De los 72.000 migrantes que entraron ya se habrían marchado 70.000. Las ONG's aseguran que la mayoría de los 2.000 que quedan en Ceuta proceden de países como Yemen, Mali o Sudán, algunos de ellos con conflictos armados abiertos. y por tanto con derecho a solicitar asilo.

A bordo de una lancha, vemos cómo los migrantes levantan asentamientos precarios. Pequeñas casetas con palos y mantas. Otros han utilizado palés. También las hay con ramas y juncos. Los marroquíes se asean y pasan las horas en el acantilado del Sarchal, en la costa sur de Ceuta.

Desde otra perspectiva, los vemos correr ladera arriba porque llegan los militares. También huyen entre las rocas de la playa. Este otro joven baja por un camino, cuando unos militares lo ven y salen tras él. Pero parece demasiado tarde.

Intentan escapar de la "invitación" a subirse a los camiones del ejército español para volver a Marruecos. Aunque luego haya algunos que se arrepientan y se bajen con el vehículo en marcha. En la playa del Trampolín esperan migrantes de otras nacionalidades. Aquí duermen, comen, se lavan, recuperan fuerzas. Esperanzados en que lleguen mejores noticias.