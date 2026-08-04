El 15 de agosto es la fecha elegida por quienes pretenden cruzar desde Marruecos hacia Ceuta, según se ha encontrado en redes sociales

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CeutaSeis después de la entrada de más de 70.000 personas a Ceuta desde Marruecos no se ha conseguido obtener una explicación concreta para lo que pasó en la frontera. Poco a poco, Ceuta va recuperando la calma y, sorprendentemente, en las redes sociales ya comienzan a circular llamamientos para un nuevo asalto.

Según se lee en las capturas que se están difundiendo a través de las redes sociales, el 15 de agosto es la fecha elegida por quienes pretenden cruzar desde Marruecos hacia Ceuta. Hay referencias constantes a Castillejos como punto de encuentro y ya hay grupos de mensajería con más de 1.000 miembros.

¿Qué vincula a estos grupos?

Un informe de los Servicios de Inteligencia, al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco', asegura que esta incursión masiva se organizó durante semanas, a través de grupos de WhatsApp y no solo en Marruecos, sino también en Túnez y Argelia.

En ningún momento se señala al gobierno marroquí ni a ningún otro gobierno. La investigación por parte de las autoridades españolas continúa abierta. En 'Informativos Telecinco' hemos tenido acceso a un informe del Sistema de Inteligencia Español en el que se recoge cómo se fraguó todo y quién lo planificó.

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Los investigadores han analizado todos los perfiles de redes sociales que incitaron a miles de personas a irrumpir en España desde la frontera con Marruecos.

De momento, ninguno de estos grupos parece estar vinculado al régimen de Mohamed VI.

El informe al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco'

El informe al que ha tenido acceso 'Informativos Telecinco' recoge cómo se empezaron a mover a través de las redes las miles de personas que consiguieron entrar en España.

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No lo hicieron por arte de magia, sino por grupos con los que se organizan para cruzar a Ceuta y que se autodenominan en las redes sociales como 'Embestida'. Estas comunidades se organizan para comprar neoprenos, flotadores y para recibir indicaciones en las que se les ase sora cómo entrar hasta la ciudad española.

Todo comenzó el 15 de junio y el catalizador fue la sentencia del 8 de julio que hizo correr la idea textual de que "la frontera estaba abierta legalmente". A partir de ahí aumentaron las entradas a nado a Ceuta y llegó la embestida el jueves 30 de julio con la llegada de casi 70.000 personas.

Como novedad, los investigadores han descubierto que muchos de estos grupos de WhatsApp o de Telegram se han creado desde otros países como Argelia o Túnez, incluso hay alguna cuenta creada desde Francia que incitaba e informaba a cientos de personas.