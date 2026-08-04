Paz Serrano Rocío Amaro 04 AGO 2026 - 16:36h.

En toda esta crisis tras el asalto de más de 70.000 migrantes a Ceuta, el asunto más delicado, y el más polémico, es el de los menores.

La súplica desesperada de un niño de 12 años a un legionario en Ceuta para que no le devolviera a Marruecos

Compartir







En toda esta crisis tras el asalto de más de 70.000 migrantes a Ceuta, el asunto más delicado, y el más polémico, es el de los menores. Una imagen demuestra el terror de los menores a volver a Marruecos y la determinación para no hacerlo. Un teniente coronel del Ejército español tuvo que detener la repatriación de un niño que suplicaba llorando que no lo devolvieran a Marruecos. Estaba acompañado, pero lo habían dejado solo.

"Por favor, tío, por favor, te besaré la cabeza, a Marruecos, no". Finalmente, el ejército escoltó al niño de 12 años junto a la Guardia Civil española.

Ahora mismo podría haber en Ceuta cerca de un millar de menores no acompañados, informa Rocío Amaro. Hoy mismo se han incrementado los medios para atenderlos. Además de los centros de acogida en naves industriales, se han habilitado dos colegios. Y el Ministerio de Juventud e Infancia acaba de aprobar una trasferencia de 25 millones de euros para la atención de urgencia de niños y niñas no acompañados. Además del centro de acogida de La Esperanza, se ha habilitado la nave del Tarajal Nueva Esperanza y otros dos espacios en Piniers.

El Gobierno de Ceuta ha habilitado dos naves industriales con capacidad para unas 500 personas con la intención de acoger en su interior a los menores que han entrado irregularmente en la ciudad y que estima en torno a un millar. En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha calificado de "colapso y desborde" la situación de la ciudad en materia de menores al tener ocupados tanto el centro de acogida como los recursos extraordinarios que habían sido habilitados. El Gobierno ceutí atiende a 1.000 menores aunque cree que "serán más porque hay muchos que están por las calles y que todavía no han acudido a los centros de acogida".

En este caso, ha dicho que la Policía Local se encargará de trasladar a los menores que encuentre por la ciudad hasta los centros habilitados. El portavoz del Gobierno ceutí ha dicho que es "bienvenida" la partida de 25 millones de euros adicionales que recibirá la ciudad para atender esta crisis, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. No obstante, el Gobierno ceutí ha afirmado que todavía "se desconoce" el montante económico que tendrá que destinar y ha pedido al Estado que habilite más recursos para la acogida extraordinaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahmed tiene 19 años. Cruzó con 14 años en la entrada masiva de 2021. Ahora vive en Madrid. "Entré a un centro de menores, me quedé un tiempo, fui a España, he estudiado, he hecho mis cursos, estoy trabajando allí también". Ha venido a ver a otros niños que hoy están viviendo lo mismo.

Este vecino de Castillejos, al sur de Ceuta, también ha venido a traer ropa o echar una mano con las traducciones. "Es dramático. Da mucha pena. Prefieren morir aqui que volver a Marruecos porque no hay nada".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la nave industrial del polígono del Tarajal, vemos niños muy pequeños en condiciones precarias. Esta madre lava a sus tres hijos menores con botellas de agua y jabón. Cuentan que solo comen una vez al día. Otros muchos ni siquiera están siendo atendidos porque están escondidos en las barriadas, y no quieren ni oir hablar del centro de menores. "Policía no, no, no, centro de menores, no, no, no".