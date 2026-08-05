Ayuso niega que fuera a vivir en el ático comprado por la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue insistiendo en que su Gobierno no compró el ático para vivir allí

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó 6,3 millones por el ático de Chamberí: la inmobiliaria percibió una comisión de 189.000 euros

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles que la compra del ático de Chamberí fuera una vivienda para ella y ha apuntado que este asunto se está utilizando para "hacer daño".

Así lo ha asegurado la presidenta madrileña en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, a preguntas de los periodistas por la compra del ático por parte de la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad. "Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, tardo un poquito: siete años", ha asegurado Ayuso, quien ha negado que tuviera intención de vivir en este ático.

Y ha insistido en que se está mezclando el "dónde vive con dónde se va a trabajar", en alusión a la explicación que ya dio en su momento la Comunidad sobre que este inmueble iba a ser utilizado en otoño como oficina debido a las obras en la Real Casa de Correos, sede del gobierno autonómico.

La Comunidad de Madrid venderá el ático

El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha informado este jueves, que el ático de lujo, que tanta polémica ha provocado, será puesto a la venta y el dinero se destinará a "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

García Martín ha asegurado, desde San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios más afectados por el último incendio, que se ha dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que se pongan a la venta el ático y otros cuatro inmuebles que posee la Comunidad en Gran Vía, así como el ático que compró el gobierno regional, ubicado en el paseo del General Martínez Campos y que se calcula que podría haber costado en torno a los cinco millones y medio de euros.