El empresario Alberto González Amador ha subido a un portal inmobiliario el piso de la sexta planta y el de encima, el ático

Ayuso atribuye la polémica por la compra de un ático a una "campaña de desprestigio"

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Alberto González Amador vende. Nada más y nada menos que sus dos pisos en Chamberí, un ático y un sexto piso por un valor en total de 3,3 millones de euros. Uno de ellos es el piso con el que ha convivido con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El piso sexto fue valorado en 2022 en 837.000 euros cuando Amador lo compró. Ahora pide 1,7 millones. El ático lo compró la empresa del asesor fiscal en 2023 con la aportación de 955.000 euros. Se desconoce cuánto pagó la pareja de Ayuso el año pasado cuando ejerció la opción de compra. Ahora pide 1,6 millones, según ha desvelado El País. No es extraño. Chamberí es una de las zonas más codiciadas de la capital y los precios de las viviendas en venta han subido un 58% en solo tres años.

La venta de estos pisos se ha producido en medio de la polémica por el ático comprado por la Comunidad de Madrid "para llevar a cabo reuniones institucionales de forma provisional", como dijo Ayuso aunque ese piso era para uso residencial.

Según ha publicado El País, la Administración regional ha adquirido un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, para que lo use la presidenta madrileña como oficina temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto. Inicialmente este ático estaba destinado a albergar pues, el despacho temporal de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero ahora tras desvelarse su existencia se venderá para ayudar tras el incendio".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que no pierde oportunidad para usar las redes sociales se ha burlado de la decisión de la Comunidad de Madrid de poner en venta el ático que había adquirido para instalar oficinas de Presidencia durante las obras que se van a realizar en la Casa de Correos --donde tiene su despacho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso-- y dedicar el dinero a la reconstrucción de la incendiada Sierra Oeste. "Pero ¿dónde se va a meter esta mujer entonces durante las obras de la sede de la Comunidad de Madrid? Estamos ya todos con el corazón en un puño", ha ironizado Puente en su cuenta de X.

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Pero volvamos al piso de Amador. El portal El idealista lo vende de la siguiente forma: En el corazón del prestigioso barrio de Vallehermoso, en el distrito Moncloa-Aravaca de Madrid, se encuentra este magnífico piso de 211 m² completamente reformado con materiales de altísima calidad. Ofrecido en exclusividad por GILMAR para aquellos que buscan comodidad, estilo y una ubicación incomparable. Este piso destaca por su luminosidad, gracias a su orientación oeste y ventanales que inundan los espacios de luz natural. El inmueble cuenta con un diseño moderno distribuido en 4 amplios dormitorios, 3 baños, cocina americana y una generosa terraza de 10 m² que brinda vistas despejadas. Perfecto para disfrutar de momentos al aire libre en un entorno urbano.

En el interior, la vivienda cuenta con detalles que garantizan confort y funcionalidad. La calefacción central con contador individual y el aire acondicionado aseguran una temperatura ideal durante todo el año. También dispone de ascensor y tendedero, además de un portero físico que ofrece seguridad y atención personalizada. La calidad del espacio se refleja en cada rincón con acabados de lujo y diseño contemporáneo, ideal para una familia o quienes buscan un hogar espacioso y con todas las comodidades. La ubicación de este piso ofrece una excelente conectividad. Las estaciones de metro más cercanas son Islas Filipinas (línea 7) y Argüelles (líneas 3, 4 y 6), ambas a pocos minutos caminando.

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El barrio de Vallehermoso combina la tranquilidad residencial con una vibrante vida cultural y comercial. Situado entre amplias zonas verdes como el Parque del Oeste y el Parque de la Bombilla, este enclave madrileño se caracteriza por su arquitectura señorial y una oferta gastronómica que incluye reconocidos restaurantes y cafés con encanto. Vivir aquí permite disfrutar de un estilo de vida que combina urbanismo y naturaleza, con acceso cercano a teatros, museos y galerías, además de ser una zona ideal para pasear y practicar deporte.

La compra del ático se produjo, además, durante el periodo en el que la Justicia investiga los negocios de González Amador. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid mantiene abierta una causa por presunta corrupción en los negocios relacionada con sus vínculos empresariales con Quirón Prevención. Un informe de la UCO incorporado al procedimiento sostiene que el entramado societario del empresario habría facturado cerca de 4,4 millones de euros al grupo sanitario por servicios para cuya prestación, según la Agencia Tributaria, algunas de sus sociedades carecían de los medios personales y materiales necesarios, según la investigación.

Veamos cómo son el piso y el ático que ahora está a la venta, por dentro.

El anuncio del ático muestra 26 fotos de una vivienda por amueblar, con suelos y equipamientos algo antiguos y desgastados. No son las mias imágenes del piso con el que vivía Amador con Ayuso.

El ático ha simbolizado la guerra de la oposición de izquierdas contra Ayuso en los últimos dos años. Su existencia salió a la luz cuando elDiario.es informó en marzo de 2024 de que Amador y Ayuso vivían desde unos meses antes en la planta sexta de ese edificio de Chamberí y también disfrutaban de este inmueble en la séptima, la superior.

La polémica se debía a que la mudanza a estos dos inmuebles, que suman 360 metros cuadrados, se produjo después de que el empresario, un consultor de certificados de calidad, cometiera un presunto fraude fiscal por el que debe ser juzgado en una fecha que aún no se ha fijado.