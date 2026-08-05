El inmueble fue adquirido a través de la empresa pública Planifica Madrid y de la venta se encargó una inmobiliaria de lujo de La Moraleja

Alberto González Amador pone a la venta un ático y un piso en Chamberí por valor de 3,3 millones de euros: así son por dentro

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MadridEl ático comprado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en Chamberí para que Isabel Díaz Ayuso lo utilizara como oficina temporal durante la reforma de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, continúa en el centro de la polémica. Mientras desde el PSOE reclaman la dimisión de la presidenta madrileña y afean el “silencio atronador” de Alberto Núñez Feijóo en este asunto, los ‘populares’ insisten en que se actuó con “transparencia”, con la propia Ayuso recalcando que el inmueble ahora “está en venta” para “reforzar la reconstrucción tras el incendio”.

Pese a ello, una de las grandes incógnitas en torno al inmueble ha sido el del precio de venta que tuvo: cuánto gastó la Comunidad de Madrid en adquirirlo para la presidenta, algo que ahora ha sido revelado.

¿Cuánto costó el ático de Isabel Díaz Ayuso en Chamberí?

Concretamente, según ha publicado el diario El País, el Ejecutivo regional pagó por ese ático en el icónico barrio madrileño 6,3 millones de euros. Situado en el número 35 del paseo del General Martínez Campos y de un total de 485 metros cuadrados, el inmueble fue adquirido a través de la empresa pública Planifica Madrid para usarlo como “oficinas”. De su venta se encargó una inmobiliaria de lujo de La Moraleja, la cual se llevó una comisión del 3%, es decir, unos 189.000 euros a cargo del vendedor, según refiere el citado medio, que recuerda que la Comunidad de Madrid, un día y medio después de que revelasen públicamente esta compra que no deja de suscitar polémica, anunciaba su puesta en venta.

Pese a las explicaciones dadas por el Gobierno autonómico, El País señala que la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia, se hizo con el ático con una terraza de 200 metros cuadrados el pasado 14 de abril, siendo que la operación “no consta ni en el portal de transparencia ni en las cuentas anuales de la compañía”.

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Además, el medio apunta que tampoco existe una memoria justificativa disponible para consulta, como tampoco una ampliación presupuestaria, a diferencia de lo ocurrido con la compra de otros inmuebles. Así, el precio del ático de la discordia tampoco había trascendido hasta ahora.

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Al parecer, la inmobiliaria de lujo que lo vendió había publicado a finales de enero un anuncio del ático por 6,6 millones, si bien al final habría costado 300.000 euros menos. No obstante, y según El País, se les habría hecho firmar un acuerdo de confidencialidad y se les habría reclamado “privacidad” respecto a la operación.

En este sentido, además, llama la atención que la compra se realizase a través de Planifica Madrid, puesto que la Administración autonómica cuenta con determinadas exenciones fiscales que, de ese modo, no se aplicaron. De hecho, El País apunta que a los 6,3 millones que costó el ático se deben sumar “otros 378.000 euros en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)”.

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Más Madrid llevará la compra del ático a la Justicia

Tras lo ocurrido, desde la oposición autonómica, Más Madrid, que ha cargado contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ha tildado el inmueble como “una vivienda de lujo en su barrio favorito”, ha anunciado que llevará a la Justicia la compra del ático de Chamberí al entender que se podría haber incurrido en un delito de malversación.

“Sabemos que primero Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador estuvieron visitando inmuebles, pisos para ellos, y los negociaba un jefe de despacho de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Y que después ellos intentan vender su ático, el piso en el que están viviendo y a la vez intentan comprar un ático con dinero de la Comunidad de Madrid", dijo Hugo Martínez Abarca, el diputado de Más Madrid de la Asamblea de Madrid.

Además, recalcó que, de haber unas obras en la Real Casa de Correos, –como se esgrimió desde la Comunidad–, se habrían "conocido de antemano" al ser unos trabajos en un Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que "deja claro que es para un uso privado de ellos", según ha denunciado.

En ese sentido, recordó que en Madrid, al ser una autonomía uniprovincial, no existe "derecho a tener una residencia oficial", por lo que "como mínimo" habría "un delito de malversación".

"Los madrileños no tienen por qué pagar el tren de vida a todo trapo de Isabel Díaz Ayuso. Ni hacer que ese piso que parece que se compró con los delitos fiscales por los que se les va a juzgar, ahora encima revierta en un incremento patrimonial enorme y en otro piso que le paguemos los madrileños", expresó.

Mientras, Marta Carmona ha cargado igualmente contra la presidenta por "utilizar los recursos de todos los madrileños para sufragarse un tren de vida que nunca habría podido pagarse con su propio dinero".

"Está claro que Ayuso está triste porque le hayamos chafado el irse a vivir de gratis en un ático de más de seis millones de euros", ha denunciado, expresando que han solicitado a la Cámara de Cuentas una inspección de la empresa pública Planifica Madrid Proyectos y Obras M.P.,S.A., a través de la cual la Comunidad de Madrid realizó la compra del "aticazo" en Chamberí.

Según la diputada Marta Lozano, esta transacción "solo es posible porque han inutilizado los órganos de fiscalización y control". "La Cámara de Cuentas nunca ha realizado una fiscalización de Madrid Planifica. La solicitamos", ha señalado en sus redes sociales.

El PP defiende a Ayuso

Por su parte, desde el PP, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, han cerrado filas en torno a la presidenta madrileña al tiempo en que han criticado la "extraordinaria coordinación" que los ministros de Pedro Sánchez han dedicado a este asunto.

Mientras, desde el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han insistido en que sienten el “pleno apoyo” de la formación frente a “mentiras y calumnias” de la izquierda y del Gobierno de la nación para "tapar sus propias corruptelas".

En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que la Comunidad de Madrid tiene "un gobierno transparente" cuyas operaciones aparecen "reflejadas en el Portal de Transparencia". "Todas las operaciones que realice esta empresa (Planifica Madrid, responsable de la compra de inmueble) y cualquier otra también estarán en sus memorias de actividades", manifestó, reivindicando al mismo tiempo: “Nosotros nos comportamos siempre con absoluta transparencia, los ciudadanos lo saben y por eso los ciudadanos nos dan también esa confianza absoluta”.