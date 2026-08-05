Malena Guerra 05 AGO 2026 - 16:12h.

"No hay una persona, ni un grupo, ni un líder, sino que es una campaña perfectamente orquestada y para nada espontánea. Está perfectamente organizada".

La jueza pide a la Guardia Civil un informe que detalle si recibió avisos previos que alertasen de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Compartir







Una de las preguntas de estos días era cómo se habían podido organizar tantos miles de personas para asaltar la frontera al mismo tiempo. Una empresa ha analizado los miles de mensajes que aparecieron en las redes y en grupos de mensajería los dias antes. Han llegado a la conclusión de que la avalancha de mensajes seguía una estructura, es decir, no fue espontánea. Quienes estaban detrás no se pueden identificar pero a la vez no hay una estructura jerárquica.

"No hay una persona, ni un grupo, ni un líder, sino que es una campaña perfectamente orquestada y para nada espontánea. Está perfectamente organizada". Y esos mensajes siguen muy activos en redes sociales anunciando nuevos asaltos.

Según ha podido saber Informativos Telecinco, llevan una semana abriendo y cerrando cuentas en Telegram y WhatsApp. Hay en estos momentos 30 cuentas abiertas e incluso ellos ya comentan que se ha hecho tanta publicidad de la convocatoria que podrían adelantarla al día 8 de agosto. Las fuezas y cuerpos de Seguridad del Estado no quieren volver a equivocarse, así que las 3.000 agentes de refuerzo se quedarán el Ceuta. Marruecos, además, está reforzando la frontera y va a colaborar.