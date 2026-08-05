Juan Jesús Vivas, pide al Estado, que es el que "tiene las capacidades ejecutivas" para que se "se pongan los medios adecuados"

La cara más dramática de la crisis migratoria en Ceuta: 142 muertos en su intento por llegar a España

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido este miércoles "socorro" y "auxilio" al "resto de España" y "al Gobierno de la Nación", para enfrentar la situación "absolutamente límite" que vive la ciudad autónoma tras la entrada masiva de miles de migrantes. El popular ha expresado sus dudas sobre "la colaboración de las autoridades marroquíes" y, más aún de que hayan hecho algo por impedir la crisis migratoria. "Marruecos no es un país fiable".

En una entrevista en TVE, Vivas ha dirigido esta petición de "socorro" al Estado, que el que "tiene las capacidades ejecutivas", para reclamar que "se pongan los medios adecuados" ante lo que ha definido como "una situación absolutamente excepcional".

El popular ha evitado reprochar nada a las comunidades autónomas de su partido que se niegan a acoger a los menores migrantes que han llegado a Ceuta, una ciudad que no puede atender por falta de capacidad en sus instalaciones.

Vivas ha confirmado que el Real Decreto Ley 2/2025 que obliga a las comunidades a aceptar a estos menores "se está aplicando" y "se están enviando a la Península todos los menores", pero advierte que "ahora se plantea otro escenario" porque "la integridad territorial de España ha sido violentada, ha sido vulnerada y esto es una situación absolutamente excepcional".

Ceuta está un 2.600 % por encima de su capacidad de acogida

El presidente ceutí, ha explicado que en este momento están atendiendo a 1.100 menores migrantes, un 2.600 % por encima de su capacidad crítica de acogida, lo que supone una "situación de emergencia humanitaria absolutamente insostenible".

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Sobre el número de migrantes que entraron desde Marruecos, Vivas ha asegurado que el hecho de que todavía no haya una cifra oficial de personas que siguen en Ceuta, ni se les haya identificado ni se hayan iniciado expedientes de expulsión, "es la constatación evidente de que no se están poniendo los medios adecuados".

Además, el presidente de Ceuta, que ha reiterado que una semana antes de la avalancha de migrantes avisó al Gobierno y al ministerio de Interior del aumento anómalo de llegadas a su ciudad, a través de la frontera marítima. Vivas, ha expresado que duda "rotundamente de la colaboración de las autoridades marroquíes" y, más aún de que se hayan colaborado en impedir la crisis migratoria. "Marruecos no es un país fiable".