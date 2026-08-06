El presidente ceutí ha mantenido una audiencia con el monarca en el Palacio de Marivent de Palma este jueves

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que el rey Felipe VI le ha transmitido su "cariño, apoyo y ánimo" para todos los ceutíes y se ha mostrado convencido de que el monarca visitará la ciudad autónoma cuando sea posible.

De este modo se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación después de mantener una audiencia con el rey en el Palacio de Marivent de Palma la tarde de este jueves, que se ha prolongado durante algo más de una hora.

"No me cabe la menor duda de que el rey nos va a visitar, manteniendo el papel institucional que le corresponde", ha dicho Vivas, quien no ha querido aventurar una fecha.