Los vecinos denuncian la "inseguridad" que sufren las menores que han llegado desde Marruecos a Ceuta

El Gobierno transfiere 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a migrantes

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CeutaSe cumple una semana de la mayor crisis migratoria de España. Siete días después, en Ceuta aún queda mucho por hacer y por saber. Hay mucha diferencia entre las cifras que da el Gobierno y las que 'in situ' da el gobierno ceutí.

Entre tanto, siete días después, los ceutíes siguen sufriendo una situación muy estresante. Calles llenas de migrantes que deambulan hambrientos, suciedad y miedo, como informa Rocío Amaro.

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El caos en Ceuta

Uno de estos casos es el de Kautar, que cruzó a nado huyendo del acoso que sufría en Marruecos. Como ha podido comprobar 'Informativos Telecinco', esta menor ha tenido suerte, puede dormir en casa de su prima Sara. Sin embargo, la mayoría de mujeres y niñas que han llegado a Ceuta no están seguras.

Otro ejemplo de la inseguridad que viven las menores en Ceuta es el que narra una vecina a las cámaras de 'Informativos Telecinco'. Ella misma explica que tuvo que salir de su vivienda en plena madrugada en defensa de una niña a la que metió en su casa: "Cinco hombres querían violar una niña de 12 años. La madre no quiere saber nada, una pena".

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En el campamento improvisado del campo de baloncesto hay ya cerca de 300 mujeres. Los vecinos de Ceuta siguen habilitando también espacios para menores, pero el sistema está desbordado. El recuento vecinal habla ya de 4.860 menores no acompañados fuera del radar institucional.

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Un centenar de agentes reforzarán la presencia de la Guardia Civil en los barrios ceutíes

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha anunciado que un centenar de agentes de la Guardia Civil que habían sido destinados a la ciudad de forma temporal por la crisis migratoria se quedarán en la zona para reforzar la presencia en determinados barrios.

En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno ha afirmado que este centenar de agentes ya había "terminado las labores asignadas" pero se "quedarán" en la ciudad "para realizar tareas coordinadas por la Policía Nacional".

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Pérez ha explicado que la intención es "aprovechar" los recursos disponibles y "aumentar" la presencia al existir "cierta preocupación" por la presencia de migrantes en las barriadas de la periferia, donde se concentra la mayor parte de las personas que no han querido salir de la ciudad de forma voluntaria. "Se está realizando un intenso trabajo" en este aspecto y también en la identificación de los cadáveres", ha comentado.

En el caso de los menores ha dicho que el trabajo de reubicación "no se ha parado" pero ha advertido que se tienen que identificar primero los menores y luego ser puestos a disposición de la Ciudad Autónoma, que es la administración encargada de su tutela. "La entrada de menores ha desbordado cualquier recurso", ha dicho el delegado.