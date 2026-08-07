Felipe VI suele estar allí donde hay alguna emergencia, pero no ha pisado Ceuta: el Gobierno debe autorizarlo.

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Una vez más, la firmeza con Italia contrasta con la tibieza que el Gobierno mantiene con Marruecos, que influye incluso en la capacidad del rey para ir a Ceuta. Felipe VI suele estar allí donde hay alguna emergencia. Pero en este caso, su visita podría irritar a Marruecos, por lo que necesita autorización de La Moncloa. El monarca incluso ha mandado el mensaje, a través del presidente ceutí, de que quiere ir a la ciudad. Pero es una visita que primero tiene que ser coordinada con el Ejecutivo que hoy rebaja las expectativas de que vaya a producirse a corto plazo.

El Gobierno asegura que Felipe VI visitará Ceuta, aunque todavía no hay fecha para ese viaje. El ministro Óscar López ha dicho, textualmente, que será “cuando sea oportuno” y “en coordinación con el Ejecutivo”, por lo que no parece que vaya a producirse a corto plazo. Como ocurre con todos los viajes del Rey, será el Gobierno quien dé el visto bueno al destino, la agenda y la fecha.

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Este viaje sería su primera visita a Ceuta desde su llegada al trono y la segunda vez que un monarca visita la ciudad autónoma solo lo hizo Don Juan Carlos en una ocasión en 2007, hace casi 20 años y provocó las iras de Marruecos.

La crisis migratoria en Ceuta ha volcado a las autoridades españolas en la causa. Hasta la zona se han desplazado el presidente del Gobierno, líderes de la oposición, pero la Casa Real, que ha estado en contacto permanente con el presidente ceutí, todavía no ha acudido a la ciudad autónoma.

"El Rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el Rey cumple con sus compromisos, lo que no le puedo decir es cuándo", ha dicho el presidente Ceutí, Juan Jesús Vivas.

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Cada vez que ocurre una tragedia, los Reyes visitan el lugar como muestra de apoyo y solidaridad. Pero la presencia de un monarca español en Ceuta genera tensiones diplomáticas con Marruecos que reclama todavía la soberanía de la ciudad.

Desde su proclamación en 2014, Felipe VI no la ha visitado. Solo lo hizo su padre una vez en 2007 tenía un compromiso con Ceuta y los ceutíes momento en el que la relación entre España y Marruecos pasaba por su mejor momento.