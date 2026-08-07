El Ejecutivo español da de plazo hasta el 9 de agosto a Italia para restablecer la normalidad en las fronteras

Controles y registros a pasajeros españoles en Italia: las autoridades refuerzan la seguridad en los aeropuertos

Compartir







El Gobierno de España ha perdido la paciencia con Italia y tras días de la suspensión del espacio Shengen, decretado por Giorgia Meloni, le advierte de que tomará "medidas proporcionales” si no levanta los controles en la frontera a los viajeros procedentes de nuestro país. El Ejecutivo español da de plazo hasta el 9 de agosto para restablecer la normalidad en las fronteras en nombre del "europeísmo, el sentido común y la buena fe", según un comunicado oficial hecho público este viernes.

La crisis migratoria en Ceuta provocó la reacción del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni, que culpó al Gobierno de Pedro Sánchez de ser responsable de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes desde Marruecos. Pocas horas después, impuso el control de las fronteras de los viajeros procedentes de nuestro país.

PUEDE INTERESARTE Muere un migrante al intentar entrar a Ceuta en parapente: perdió el control y cayó al mar

Una decisión que lamenta que esté afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival. Advierte además de que se trata de una medida sin precedentes en la historia reciente y que se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos "espurios" que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad por una serie de razones.

Así, explica que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo.

PUEDE INTERESARTE Marruecos se abre a acoger a los menores que llegaron a Ceuta, una semana después de la crisis migratoria

Añade que la práctica totalidad de ellos ya ha retornado a Marruecos, y que Italia es, según Frontex, el estado miembro de la UE que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

España afea a Italia la suspensión del espacio Shengen, contraria a los intereses de la UE

De la misma forma, recuerda el Gobierno que, desde 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros.

A pesar de ello, España nunca ha introducido controles para Italia y siempre se ha mostrado solidaria acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Gobierno concluye que la medida adoptada por el Ejecutivo italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española e insta al Gobierno italiano a que rectifique poniendo fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos.

"Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos", advierte el comunicado.

El Gobierno expresa su confianza en que "el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan". "Los gobiernos -añade- están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas".