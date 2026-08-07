Iñigo Yarza 07 AGO 2026 - 15:33h.

Ambas embarcaciones se suman al Buque de Acción Marítima Rayo, desplegado el lunes, y al buque de apoyo logístico

Cuatro ministros comparecerán en periodo extraordinario en el Congreso este mes de agosto para informar de la crisis de Ceuta

Compartir







España está reforzando la seguridad en Ceuta tras la crisis migratoria del 30 de julio y ante el riesgo de nuevos intentos de entrada irregular. La presión en la frontera y la posibilidad de que se repitan episodios similares han llevado al Gobierno a activar un despliegue extraordinario tanto en el ámbito marítimo como en el terrestre.

PUEDE INTERESARTE Marruecos asegura que alertó a España días antes de la avalancha de migrantes en Ceuta

Dos fragatas y más policías

En este sentido, la Armada ha reforzado su despliegue en Ceuta con la llegada de las fragatas Santa María y Navarra, mientras que Interior ha enviado nuevos equipos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para aumentar la presencia en las calles.

El refuerzo naval es uno de los elementos más visibles del dispositivo. Las fragatas Santa María y Navarra ya operan en la bahía sur de Ceuta como parte del despliegue extraordinario activado por Defensa. Ambas embarcaciones se suman al Buque de Acción Marítima Rayo, desplegado el lunes, y al buque de apoyo logístico que atracó el jueves en el puerto ceutí. El objetivo es incrementar la vigilancia del entorno marítimo y respaldar a los efectivos de la Comandancia General, cuya carga operativa se ha intensificado por la presión migratoria.

Ambos buques forman parte de la serie F-80 y están diseñadas para misiones de escolta, defensa aérea, guerra antisubmarina y operaciones de seguridad marítima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además de sus capacidades militares, estos buques pueden colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tareas de vigilancia del litoral, lucha contra el narcotráfico y control de la inmigración irregular. El BAM Rayo, con base en Las Palmas, aporta autonomía para navegar largos periodos y capacidad de adaptación a distintos escenarios, además de helicóptero y hangar para embarcaciones semirrígidas rápidas.

Relevos de policías y guardias civiles

La llegada de estos medios navales se produce después de que la Asociación de Tropa y Marinería Española reclamara públicamente refuerzos para aliviar la presión sobre las unidades desplegadas. Su presidente, Marco Antonio Gómez, valoró positivamente el refuerzo, aunque insistió en la necesidad de garantizar relevos: “Los militares no somos robots ni máquinas; necesitamos descansar, alimentarnos y, sobre todo, necesitamos relevos de personal que ayuden a mantener la moral alta y el nivel de exigencia que requiere una crisis sin precedentes en España”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También la Asociación Unificada de Militares Españoles pidió reforzar la capacidad operativa ante la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva, una preocupación alimentada por informaciones que apuntan a que el CNI considera creíble una convocatoria difundida en redes sociales para el 15 de agosto.

En paralelo al despliegue militar, el Ministerio del Interior ha reforzado la presencia policial en la ciudad autónoma con el despliegue este viernes una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP), integrada por 45 agentes, para reforzar la presencia de la Policía Nacional en Ceuta.

Este contingente se suma a los refuerzos enviados desde el 30 de julio, cuando se incorporaron tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla. Después llegaron efectivos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 225 agentes dedicados a labores de seguridad ciudadana.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha desplazado un equipo de seis especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación, mientras que la Comisaría General de Información ha enviado otros seis agentes. Interior también ha activado un mecanismo de servicios extraordinarios, con retribuciones complementarias, que permite a los miembros de la UIP y de la Unidad de Prevención y Reacción ampliar voluntariamente su jornada, lo que posibilita una mayor presencia de agentes en las calles de la ciudad autónoma.

La Guardia Civil mantiene igualmente su dispositivo reforzado desde el 30 de julio. La Agrupación de Reserva y Seguridad, encargada de la vigilancia fronteriza, cuenta con tres pelotones adicionales, con un total de 60 agentes. La Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta dispone del apoyo de 160 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía y de la colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad. El dispositivo incluye también dos grupos de buceadores del GEAS de Andalucía, integrados por ocho efectivos, que se suman a la unidad con base en Ceuta.

En el ámbito marítimo, el Servicio Marítimo de Ceuta, que dispone de dos embarcaciones medias y cuatro lanchas tipo zodiac, incorporó el 31 de julio el buque Duque de Ahumada, con una dotación de 12 guardias civiles, además de cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones. El Servicio Aéreo mantiene desplegado un helicóptero y este fin de semana incorporará un grupo de drones para reforzar la vigilancia.