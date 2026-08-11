En Ceuta, el Gobierno quiere agilizar la expulsión de inmigrantes: este es el plan

Malena Guerra Virginia Mayoral 11 AGO 2026 - 21:38h.

El mensaje del Gobierno a los inmigrantes ha sido definitivo: "Que sepan que van a ser devueltos".

España buscará “hasta la última persona” que haya entrado ilegalmente a Ceuta para proceder a su devolución a Marruecos

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En Ceuta, el Gobierno quiere agilizar la expulsión de inmigrantes. Hoy, desde allí, el ministro de exteriores, Jose Manuel Albares, ha prometido, tajante, que los adultos que cruzaron la frontera no serán regularizados. Es el primer jefe de la diplomacia en viajar a Ceuta y eso pone de relieve la necesidad de proyectar cierto control de la situación. Sin embargo, la saturación continúa. Así que Interior habilitará un centro de atención temporal en el puerto ceutí para organizar las repatriaciones.

Por primera vez hemos oído contundencia: devolución. Y el plan es que la policía les va a entregar un certificado, una orden de salida. Como no pueden reternerlos, les van a invitar a un centro de acogida temporal que están habilitando en dos naves. Allí se aplicará esa expulsión. Habrá una orden judicial y un acuerdo con Marruecos. El plan ha causado conmoción. Pero hay que especificar que este plan es para adultos marroquíes, no para personas vulnerables que piden asilo. Pero en cuanto a los adultos marroquiés les esperarán en Marruecos policías locales para llevarlos al sur y evitar otros asaltos. En el aire quedan qué van a hacer con delincuentes violentos y yihadistas que están escondidos en Ceuta.

12 días después de la entrada masiva de inimigrantes a Ceuta, el Gobierno va a poner en marcha una nave un Centro de Atención Temporal de Extranjeros.

Todo para conseguir que hasta la última persona que ha entrado irregularmente vuelva a Marruecos. O al menos los que tengan nacionalidad marroquí. Una vez puesto en marcha el centro de gestión, la policía tendrá que interceptar a los inmigrantes. Allí podrán estar un máximo de 72 horas mientras se tramita su orden de devolución. Para ello Exteriores cuenta con la cooperación del reino alauí. "Mi homólogo marroquí me ha trasladado su total disposición".

Así que el mensaje del Gobierno a los inmigrantes ha sido definitivo: "Que sepan que van a ser devueltos". La noticia les ha pillado desprevenidos. No se lo esperaban. Dicen que entonces, "por qué se han quedado tanto tiempo aquí".

El asombro ha dado paso a las lágrimas. Yasmin y su hermano Hashim cruzaron juntos la frontera. Huyen de un pasado de dolor y malos tratos. Ellos mismos nos enseñan las huellas de su vida en Marruecos. Yasmin es menor. Y teme que si hay expulsiones se lleven a su hermano. Pero la situación de vulnerabilidad de ambos les permitiría quedarse.

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El presidente de Ceuta quiere que todo acabe cuanto antes y por la vía rápida. "Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos". Los populares piden más policías y más médicos para garantizar la seguridad de los ceutíes. Aseguran que el Gobierno no está dando soluciones.