Moncloa dice que se decidirá este miércoles si Robles comparece en el Senado sobre Ceuta

La ministra de Defensa le comunicó al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, su voluntad para hacerlo, a petición del PP

Las mafias tratan de sacar migrantes de Ceuta a la Península: más de 100 ya han consegudo pasar

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El Gobierno ha informado este martes que "a lo largo del día de mañana" se decidirá si la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Senado en relación a la crisis migratoria en Ceuta, pese a las afirmaciones del Partido Popular de que la comparecencia ya estaba confirmada.

Fuentes de Moncloa han informado a EFE que ante las informaciones sobre la comparecencia de la ministra de Defensa, el próximo día 18, en el Senado, "se dará respuesta a la citada petición" este miércoles.

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El PP había informado este martes en un comunicado que Robles comparecerá el 18 de agosto en el Senado, tras habérselo solicitado la Cámara Alta a petición del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Nuevo choque entre Congreso y Senado

La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas de Marruecos a Ceuta.

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El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que lo hagan a finales de mes, en la Cámara Baja.