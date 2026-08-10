Vivas ha solicitado que las calles vuelvan a recuperar la vida que tenían antes y que se expulse a los que participaron en la invasión

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CeutaEl presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido este lunes habilitar un centro donde confinar a los migrantes que entraron de forma irregular el 30 de julio en Ceuta mientras se tramita su expulsión.

"Creemos que hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas. Esto se logra y creemos que hay que lograrlo, y de una manera urgente, pues se conseguirá que las necesidades vitales las tengan cubiertas, se conseguirá que no estén en nuestras calles y se conseguirá que se puedan tramitar con mayor agilidad y facilidad los expedientes de expulsión", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios tras reunirse en Ceuta con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al que le ha trasladado la necesidad de un plan por parte del Estado que tenga por objeto "la normalidad de Ceuta".

Pide que las calles "vuelvan a recuperar la normalidad"

En este sentido, Vivas ha solicitado que las calles "vuelvan a recuperar la vida que tenían antes" y que se expulse a los que participaron en la "invasión".

Igualmente, ha tildado de "urgente" que se habilite un centro de internamiento de extranjeros, donde permanezcan "confinados" y tengan "restringida" la libertad de movimiento. Además, ha cifrado entre 8.000 y 11.000 el número de migrantes que aún se encuentran en la ciudad autónoma.

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"Esto es casi el 12% de toda la población de Ceuta, en la calle. Y generando, lógicamente, suciedad, y generando inseguridad, y generando inquietud y preocupación, y alterando el orden. Esta es la verdad", ha apuntado.

En esta misma línea, ha añadido que se trata de miles de personas deambulando por las calles, "sin un lugar donde poder atender y satisfacer sus necesidades vitales".

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Reclama un "refuerzo" en el área sanitaria

Además del centro de internamiento de extranjeros, Vivas ha solicitado "medios humanos y materiales". "Pero sobre todo hace falta mucho personal, hace falta el refuerzo de las áreas de Extranjería, de Justicia, de Fiscalía, de Policía. Todo lo que tenga que intervenir en un expediente de expulsión tiene que fortalecerse de una manera proporcional a las necesidades", ha subrayado.

También ha reclamado un "refuerzo" en el área sanitaria, ya que, aunque Ceuta tiene competencia en materia de prevención de enfermedades contagiosas, la ciudad autónoma está "desbordada".

"Y para que todo esto se pueda llevar a cabo de manera eficaz, esto tiene que ser urgente, tiene que ser inmediato, le he pedido un mando único, un mando único del Gobierno de la Nación, que sea quien tenga por cometido coordinar, dirigir y efectuar el seguimiento y evaluación de los pasos que se vayan dando respecto de este plan", ha argumentado.

Finalmente, ha defendido que es "absolutamente imprescindible" que el Gobierno transmita "un mensaje inequívoco acerca de que la frontera está garantizada en cuanto a su seguridad por parte de España". "El día 30 de julio vimos que no era así, el día 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero, vimos que la frontera podía ser vulnerada. Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca", ha expuesto.