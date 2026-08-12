El seísmo de 7,4, que sacudió al noroeste de Colombia es el peor del siglo en la historia del país

Ainoa y Carlos y su tour de pesadilla: cruzaron el epicentro del terremoto de Colombia en autobús camino de Bogotá

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CaliImágenes aéreas captadas en Cali, la tercera ciudad más grande del país, han registrado con toda crudeza la devastación y la destrucción causada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el pasado lunes 10 de agosto al país. Dejando un panorama repleto de ruinas y escombros, la gravísima situación ha llevado a la declaración de la emergencia nacional en el que ya es el considerado como el peor seísmo del siglo en la historia de Colombia.

Con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, los temblores se extendieron pronto a otras zonas como Cali, una de las más golpeadas, junto a otras ciudades densamente pobladas como Pereira, Manizales, Armenia o Quibdó.

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Las imágenes de la destrucción del terremoto y el trabajo frenético de los equipos de rescate

Mostrando una escena que se repite en todas esas ubicaciones del castigado noroeste del país, desde el aire, las imágenes grabadas con un dron en Cali muestran la destrucción dejada por el terremoto, con cientos de edificios completamente derrumbados y miles de personas buscando a sus seres queridos entre los escombros.

Dos días después del seísmo, los equipos de rescate trabajan ahora contra reloj en busca de cualquier señal de supervivencia. En las últimas horas, el hallazgo exitoso de una mujer de 32 años entre las ruinas de un hotel en Pereira, también severamente castigada por lo ocurrido, arrojan esperanza en medio de la desolación.

Identificada como Daniela Andrea Largo Sánchez, su rescate al límite ha sido incluso anunciado por el recién llegado presidente, Abelardo de la Espriella, que ha celebrado que haya podido ser sacada con vida de entre los escombros tras siete horas de búsqueda.

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Como su caso, también otros como el rescate de un bebé de seis meses en la propia Cali, iluminan el trabajo frenético de los efectivos desplegados sobre el terreno.

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Mientras, con el país en situación de “desastre nacional”, el Gobierno también ha decretado la “emergencia económica” con el objetivo de poder ayudar cuanto antes a los afectados y a la reparación de los daños.

"Activamos bajo el marco de la emergencia económica un crédito de hasta 450 millones de dólares (390 millones de euros) con el Banco Mundial para atender esta emergencia", anunció ayer el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión conjunta el Senado y la Cámara de Representantes en la que ha apuntado a que esos fondos "pueden estar disponibles antes de terminar esta semana".