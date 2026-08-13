Colombia se encomienda a Dios tras el terremoto: la oración del jefe de la Policia durante un rescate en medio de los escombros
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ya pidió ayuda a Dios en su primer mensaje tras el seísmo de este lunes
Terremoto en Colombia: aumentan los muertos a 265 y ya son 3.500 heridos, cuatro días después del potente seísmo
El potente terremoto que ha sacudido a Colombia, este lunes, está dejando imágenes de profundo dolor, entre los que han perdido a su familiares y el shock de los que han perdido sus casas. En este escenario, las oraciones y la invocación de las autoridades a Dios se han repetido con imágenes que circulan por las redes y medios de comunicación.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella ha aludido a Dios en sus primeros mensajes públicos: "Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida", ha dicho ante los medios.
Ahora, otras imágenes de las labores de rescaten muestran al jefe de la Policía que después de sacar a una persona con vida, de entre los escombros, pide silencio para recurrir a la ayuda divina ante los que perdieron a sus seres queridos, por los damnificados y por quienes todavía necesitan ayuda.
En algunos medios colombianos, también aparecen publicadas las oraciones "más apropiadas" para invocar protección y fortaleza ante un momento de gran conmoción por las consecuencias que ha dejado el seísmo de magnitud 7,4 y con epicentro en el departamento del Chocó.
La muerte inesperada de más de 260 personas, los miles de heridos y cientos de desaparecidos ha provocado una gran conmoción en una Colombia en 'shock'.
La Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha informado este miércoles por la tarde de la finalización de la fase de búsqueda y rescate y el inicio de atención a los supervivientes. La gobernadora confirmó que ya no buscan a nadie bajo los escombros por lo que solo queda encomendarse a Dios.