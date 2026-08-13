El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ya pidió ayuda a Dios en su primer mensaje tras el seísmo de este lunes

Terremoto en Colombia: aumentan los muertos a 265 y ya son 3.500 heridos, cuatro días después del potente seísmo

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El potente terremoto que ha sacudido a Colombia, este lunes, está dejando imágenes de profundo dolor, entre los que han perdido a su familiares y el shock de los que han perdido sus casas. En este escenario, las oraciones y la invocación de las autoridades a Dios se han repetido con imágenes que circulan por las redes y medios de comunicación.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella ha aludido a Dios en sus primeros mensajes públicos: "Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida", ha dicho ante los medios.

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Ahora, otras imágenes de las labores de rescaten muestran al jefe de la Policía que después de sacar a una persona con vida, de entre los escombros, pide silencio para recurrir a la ayuda divina ante los que perdieron a sus seres queridos, por los damnificados y por quienes todavía necesitan ayuda.

En algunos medios colombianos, también aparecen publicadas las oraciones "más apropiadas" para invocar protección y fortaleza ante un momento de gran conmoción por las consecuencias que ha dejado el seísmo de magnitud 7,4 y con epicentro en el departamento del Chocó.

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La muerte inesperada de más de 260 personas, los miles de heridos y cientos de desaparecidos ha provocado una gran conmoción en una Colombia en 'shock'.

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