El Gobierno calcula que quedan 5.000 los migrantes permanecen en la Ciudad Autónoma, pendientes de su expulsión a Marruecos

El Gobierno prevé "en pocas semanas" reubicar a los menores no acompañados desde Ceuta: "Se van a registrar y a atender a todos"

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La situación en Ceuta para niños y niñas sigue siendo compleja, dos semanas después de la entrada irregular de más de 70.000 inmigrantes desde Marruecos. La cifra de menores sin censar siguen siendo más que los que ya están en el sistema de atención. Save The Children calcula que son unos 4.000 menores continúan sin censar en Ceuta, frente a los 1.898, según los datos del Ministerio de Interior.

La ONG, sin embargo, advierte que su cifra es solo una estimación debido a la dificultad para localizar a todos los menores que permanecen en distintos puntos de la ciudad, sin un lugar seguro donde dormir ni acceso adecuado a servicios básicos y con miedo a ser devueltos a Marruecos.

Sobre las cifras la ONG y el Gobierno no coinciden. Para Save The Children solo hay unos 1.500 menores actualmente dentro del sistema de protección, mientras miles de menores continúan en la calle, entre ellos, niños y niñas solos, algunos menores de 16 años, que viven en una situación de riesgo por la exposición a violencia, explotación, trata y captación por redes criminales.

"Cada día que permanecen en esta situación aumenta su exposición a diferentes formas de violencia y, en el caso de las niñas, incluida la violencia sexual, la explotación o la trata. No podemos esperar más para ponerles a salvo", ha advertido la especialista en migraciones de Save the Children Jennifer Zuppiroli.

Ante la falta de recursos, asociaciones vecinales y entidades sociales están habilitando espacios de acogida y proporcionando alimentos, productos de higiene y otros bienes básicos, además de tratar de identificar a los menores que permanecen fuera del sistema.

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LA ONG considera "muy precarias" las condiciones en los espacios habilitados de emergencia

El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas abordarán, este jueves, la situación de Ceuta y el crédito extraordinario de 25 millones de euros previsto para estas actuaciones.

La situación es especialmente delicada en las naves del Tarajal y otros espacios habilitados de emergencia, donde, según Save the Children, las condiciones continúan siendo "muy precarias". La ONG apunta que en algunos de estos lugares la alimentación se limita a una comida diaria y faltan productos de higiene.

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Interior eleva el número de menores identificados en Ceuta que rozan los 2.000

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 1.898 los menores migrantes identificados en Ceuta y ha cifrado en 5.000 los extranjeros que permanecen en la ciudad autónoma después de la entrada masiva de forma irregular el 30 y 31 de julio.

"Ya hemos dicho y hemos comentado que las personas que quedan, tenemos un número aproximado en Ceuta, es de 5.000 personas", ha asegurado el ministro este jueves en el marco de su reunión de trabajo con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma, en la sede de la Delegación del Gobierno.