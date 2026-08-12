Los médicos alertan de que Ceuta afronta una “catástrofe asistencial” tras la crisis

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha calificado de "catástrofe asistencial, humanitaria, económica y social" la situación en la ciudad

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El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha calificado de "catástrofe asistencial, humanitaria, económica y social" la situación en la ciudad por la emergencia migratoria, y el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha reclamado un mando único para coordinar la respuesta ante la elevada presión.

Cobo se ha desplazado a Ceuta para mostrar el "apoyo absoluto" de todos los colegios de médicos de España al de la ciudad y ha mantenido reuniones con profesionales de urgencias, cirugía, 061, medicina interna y enfermería para conocer de primera mano las consecuencias de la emergencia humanitaria.

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Ha explicado que los sanitarios están afrontando una "sobrecarga asistencial" que se traduce en un incremento de las urgencias y en la aparición de situaciones clínicas que no son habituales; entre ellas heridas por arma blanca que requieren en algunos casos intervención quirúrgica, con el consiguiente impacto sobre la actividad programada y las urgencias ordinarias.

También ha señalado la presión que soportan los servicios de Radiología, especialmente por las pruebas realizadas para determinar la edad de menores, y ha advertido de que la situación puede derivar en una "crisis de salud pública" ante la llegada de miles de personas cuya identidad, procedencia y antecedentes sanitarios se desconocen.

Cobo ha puesto además el foco en los menores que permanecen en instalaciones habilitadas de urgencia y ha alertado de su especial vulnerabilidad. Durante su visita a uno de estos espacios, ha explicado que encontró a cerca de 130 menores y ha reclamado especial protección ante el riesgo de que puedan quedar expuestos a redes de explotación y delincuencia.

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Ante esta situación, el presidente de la OMC ha defendido la creación de un "mando único estratégico" que permita coordinar no solo la respuesta sanitaria, sino también las actuaciones relacionadas con los menores, las infraestructuras y la seguridad ciudadana. Ha considerado que esta coordinación debe permitir anticiparse a nuevas consecuencias de la emergencia.

Roviralta ha coincidido en la necesidad de establecer ese mecanismo y ha reclamado un gabinete de crisis permanente del Gobierno de España en el que estén representados, entre otros, los ministerios de Sanidad, Defensa, Interior y Asuntos Sociales e Infancia, al considerar que la dimensión alcanzada por la situación supera ya el ámbito estrictamente sanitario.

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El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta ha expresado su decepción por la respuesta recibida de la ministra de Sanidad, Mónica García, después de que la organización reclamara su presencia en la ciudad, y ha reivindicado una mayor presencia del Estado. "El ciudadano de Ceuta se siente o nos sentimos huérfanos de Estado”, ha afirmado, antes de reclamar que las visitas institucionales estén acompañadas de "soluciones” y "hechos”.

Cobo ha planteado, ante la presión sobre el único hospital de la ciudad, estudiar medidas extraordinarias como el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la instalación de un hospital de campaña, la habilitación del hospital militar o incluso el desplazamiento de un buque hospital. Ha subrayado que, en una situación de emergencia, además de profesionales son necesarios medios, logística, organización y una cadena de mando clara.

"Orden más contraorden igual a desorden", ha resumido el presidente de la OMC para defender la necesidad de una coordinación única de los recursos y actuaciones frente a una emergencia que, según ha advertido, requiere anticiparse a sus consecuencias y dotar a los profesionales de los medios necesarios para atenderla.