Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno obliga a confinar su población y la de Villamantilla

El incendio de Madrid, un fuego "único y sin control": la prioridad es salvar vidas y continúan nuevos desalojos

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Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje remitido a los medios.

El incendio se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA ante la evolución del fuego.

En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, con un dispositivo compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos. La delegación de Gobierno en Madrid ha pedido a la población, en un mensaje en la red social X, que evite desplazarse a la zona afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

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La UME contribuye a las labores de extinción y control del fuego

En la zona se encuentran trabajando una veintena de dotaciones terrestres y cinco aéreas de bomberos de la Comunidad, bomberos forestales y agentes forestales. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido de su base en Torrejón de Ardoz para sumarse a las misiones de extinción del incendio forestal originado en Aldea de Fresno, según ha informado a través de sus redes sociales.

Por su parte, la Delegación de Gobierno pide que eviten los desplazamientos a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. La situación operativa 2 del plan Infoma se activa en aquellos incendios que previsiblemente puedan afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

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También incluye aquellas situaciones en que pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente en seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid, sean incorporados medios extraordinarios; o que puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.

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Según ha publicado el Ayuntamiento de Villamanta en Instagram, la circulación está restringida desde Villamanta hacia Aldea del Fresno, Méntrida y Villamantilla. Desde Villamanta se puede circular únicamente en dirección a Navalcarnero.