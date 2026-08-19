La Cordilera Bética es de riesgo porque coinciden los límites y el choque de dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática

Se registra un nuevo terremoto de magnitud 3 y epicentro en Churriana, Granada

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El miedo ante una nueva réplica es lo que tiene a todos los vecinos de Granada y alrededores sin poder dormir. Apenas hace unas horas se ha registrado otro terremoto de magnitud 3 y con epicentro en Churriana de la Vega, que ha vuelto a poner en alerta a la población ante una nueva jornada sísmica.

Este temblor se suma a otros siete registrados desde este mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad, pero que en su mayoría han sido sentidos por los vecinos por tener un epicentro muy superficial. La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.

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Y aunque todas las miradas estén puestas en Granada, hay zonas que se consideran muy de riesgo porque los movimientos no son perceptibles, según explica José Rocamora desde el plató de Informativos Telecinco.

Por qué es la zona donde más temblores se producen

"Es la zona donde más temblores se producen. Desde Alicante hasta prácticamente Cádiz está la franja con mayor riesgo sísmico de España, porque aquí coinciden los límites y el choque de dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática. De hecho, tirando de archivo en Granada en 1956, un terremoto de magnitud 5 dejó numerosos destrozos y víctimas, lo recordamos".

El presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales y también del Consejo de la Ingeniería de España, Carlos Medina, ha avanzado este miércoles que se tendrán que hacer "bastantes estudios y peritaciones" en Granada tras los terremotos de los últimos días para determinar si las infraestructuras son seguras.

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"Puede que no se haya caído, pero también puede que (los sismos) le hayan provocado algún tipo de daño, algunos visibles, otros no visibles, que puedan comprometer la resistencia a largo plazo a la estructura. Entonces ahí sí que van a tener que hacer un montón de inspecciones en esos edificios, lógicamente", ha enfatizado

Con respecto a los edificios más antiguos, como por ejemplo la Alhambra, Medina ha apuntado al hecho de que un edificio no se adapte a una norma concreta no implica necesariamente que ese edificio se vaya a caer. En este sentido, ha apuntado a otras variables, como otras consideraciones constructivas y la intensidad del seísmo.