Piden también evitar cualquier trato diferenciado "injustificado" entre los distintos cuerpos que han contribuido a garantizar la seguridad y el orden en la ciudad autónoma

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CeutaLa Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha exigido al Ministerio de Defensa una compensación económica para los desplegados en Ceuta similar a la que, según han conocido "a través de la comunicación pública del Sindicato Unificado de Policía (SUP)", ha sido concedida a los agentes de la Policía Nacional tras la aprobación de su Dirección Adjunta Operativa (DAO) para los para los desplazados a la zona tras la entrada masiva de migrantes.

De este modo, y en concreto, reclaman una compensación económica "equivalente" a la de los policías tanto para el personal militar destinado en la ciudad autónoma de forma permanente o tras la crisis derivada de la entrada masiva de finales de julio, algo que consideran de "justicia", alegando que su papel en la defensa de la integridad territorial, el control de fronteras y el apoyo a las instituciones del Estado en Ceuta es "esencial".

La Asociación Unificada de Militares Españoles pide evitar cualquier trato diferenciado "injustificado" entre los distintos cuerpos

"Su trabajo se realiza en condiciones de elevada exigencia operativa, lejos de sus unidades de origen en muchos casos y con el mismo espíritu de servicio que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad", ha agregado la asociación militar en un comunicado. En él, además, reclaman al departamento dirigido por Margarita Robles que "evite" cualquier trato diferenciado "injustificado" entre los distintos cuerpos que han contribuido a garantizar la seguridad y el orden en Ceuta".

En ese sentido, AUME ha destacado que espera una respuesta "rápida y positiva" por parte de la ministra sobre este asunto en su comparecencia de este martes ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Las exigencias de la AUME para los desplegados en Ceuta

Específicamente, y dejando el "compromiso con la defensa de los derechos e intereses profesionales de los militares", la asociación los tres puntos claves que exigen, literalmente, son:

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