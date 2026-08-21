Esperan su traslado urgente, aunque el Gobierno aún no ha remitido su propuesta concreta al Ejecutivo ceutí, como ha pedido su presidente Juan Manuel Vivas

Feijóo pide devolver a "todos" los llegados a Ceuta y el Gobierno responde: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

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CeutaEl Ministerio de Juventud e Infancia confía en que el plan de traslado urgente a la Península de las 500 niñas que permanecen en Ceuta pueda iniciarse en "pocas semanas". Y ello pese a que, como ha reconocido Rubén Pérez, secretario de Estado de este departamento, por parte del Gobierno no se ha remitido al ejecutivo ceutí, como ha reclamado su presidente Juan Manuel Vivas, una propuesta concreta para los traslados de esas menores que se consideran en situación de mayor vulnerabilidad.

"Si lo que quiere el gobierno de Ceuta es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener", ha dicho, asegurando que llevan tiempo trabajando en la situación y que pronto la remitirán.

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Juventud e Infancia y el traslado de las niñas migrantes de Ceuta

Preguntado por si el presidente ceutí mentía al asegurar que no se ha presentado a la ciudad autónoma el plan de traslado de las niñas, y en el marco de una entrevista a RNE, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha precisado que sus palabras se produjeron "en el marco de una rueda de prensa muy compleja con su propio secretario general (Alberto Núñez Feijóo) diciendo públicamente que no a esa situación". En ese sentido, ha garantizado que la iniciativa ha "sido trasladada no solo a los consejos del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente".

"Llevamos trabajando desde esta semana con empresas y entidades sociales y, obviamente, haremos una propuesta concreta, incluso con la consignación de parte de esos fondos que hemos dispuesto a la ciudad, entendemos que hay que consustanciarlo en un convenio que tiene que firmar la ciudad con la entidad como ya se ha hecho en numerosas ocasiones", ha argumentado.

Ahondando en ello, al mismo tiempo ha explicado que se preparan los expedientes individualizados de cada niña "porque en una situación de unos recursos saturados, es un peligro especialmente para las niñas".

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Los plazos para el traslado de las niñas migrantes: "Solo falta la voluntad de Ceuta"

En relación con los posibles plazos, ha explicado que este procedimiento "es bastante más rápido que del de Real decreto ley" y puso como ejemplo el llevado a cabo cuando el Tribunal Supremo obligó al Estado a hacerse cargo de los menores de Canarias que habían pedido asilo. "Fuimos capaces de que en un plazo muy corto, cumpliendo prácticamente el horizonte de un mes, más de 600 niños de Canarias salieran a recursos de estas entidades con las que hemos hablado, que son las que tienen plaza en península".

Según ha indicado, "el operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, el ministerio de Juventud e Infancia, el de Interior, lo pueden hacer, solo falta la voluntad de Ceuta que, por lo que se ha hablado con la ciudad, con su área de menores, con su consejero de Presidencia, es una opción que está encima de la mesa".

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"Es factible que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas de tener a estas niñas en recursos", ha apuntado Pérez Correa.

Críticas a los obstáculos del PP y su petición de devolver a todos los migrantes, incluido menores

Más allá, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha insistido en sus críticas a la petición del PP de devolver a todos los migrantes, incluidos menores: "Los menores, por una legislación muy clara que el PP conoce y que aplica en las comunidades autónomas donde gobierna, acaban en el sistema de protección", ha recordado.

Por otra parte, cuestionado por cuándo regresará Ceuta a la normalidad, ha indicado que será "cuando tenga 29 menores en el sistema de protección", tal y como fija la ley. Así, ha asegurado que entiende que "la ciudad se desespere" cuando hay miles de niños en el sistema, pero que actualmente España "no es capaz" de encontrar un "mecanismo" por los recursos interpuestos por el PP.

"El Partido Popular ha interpuesto más de 40 recursos a los traslados de los menores a península. Hemos tenido que forzar que las fiscalías le digan a los consejeros y a los directores generales que las leyes, los reales decretos ley, se cumplen", ha criticado.

De ese modo, ha expuesto que el Gobierno está "en un eterno día de la marmota con respecto al PP", pero que "al final sus sistemas de protección acogen niños".