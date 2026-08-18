La entrada masiva de más de 70.000 migrantes desde Marruecos ha provocado una situación de caos en la ciudad autónoma

El presidente de Ceuta le da un ultimátum al Gobierno: comienza a expulsar a los inmigrantes o lo denunciará ante el Poder Judicial

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Ceuta vive una crisis migratoria y humana. Cientos de personas malviven por las calles, en la playa, al raso creando una situación de caos y malestar entre los ceutíes. Yusef, es uno de los más de 70.000 inmigrantes que llegaron a nado a finales de julio, desde Marruecos. "Solo queremos cambiar nuestra vida, queremos trabajar", nos dice mirando a cámara.

"Solo queremos cambiar nuestra vida, no queremos nada más; quiero trabajar, ir a la vendimia; quiero trabajar la uva, quiero trabajar la fresa", reclama este hombre que ha enseñado dónde están pasando estos días y noches, mientras los políticos discuten, se enfrentan.

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Ellos siguen en la playa, improvisando un espacio hecho de cartones y ramas, que han recogido en las basuras. Aquí, asegura, dormir es casi imposible: Hay mucho aire y mucho frío".

Han pasado tres semanas desde que entraron arriesgando sus vidas, a nado: ahora piden asilo, pero más allá de eso, todos hablan de lo mismo: "Queremos trabajar, todos los inmigrantes que estamos en la playa quieren salir de aquí para trabajar", repiten, mientras algunos muestran cartones donde se lee en grandes letras: 'asilo'.

Los campamentos de mujeres, a pocos metros de la playa, también siguen creciendo. Ahora se saben más protegidas, a la espera de entrar en un centro de acogida, donde tendrán mejores condiciones para ellas y sus hijas. "En un lugar donde puedan tener una camita, donde puedan tener duchas que aquí no tenemos, porque esto es inhumano".

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El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, mientras tanto, sigue soportando una presión que también se nota fuera. Hay colas y aglomeraciones de personas que esperan una plaza.

Los ceutíes pierden la paciencia

De la otra parte, están los intereses de los ceutíes que ya no pueden más. Su paciencia está al límite. Se preguntan hasta cuándo va a durar esta situación en la que ni siquiera pueden ir al hospital, porque están saturados y no pueden atenderlos

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"Esto es dejar, dejar y dejar, dice una vecina ceutí. ¡Hasta dónde quieren que lleguemos!, ¡qué quieren!, reclama otra ceutí al Gobierno, que esto sea una normalidad. La ciudad está cansada y hay demasiada gente esperando una solución que sigue sin llegar, tres semanas después de que la entrada masiva de inmigrantes rompiera la tranquilidad de los ceutíes.