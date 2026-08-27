La nueva normativa europea permitirá eliminar el código 78 mediante un curso práctico con un vehículo de cambio manual

Un director de autoescuela explica las ventajas de sacarse el carné con coche automático y su gran limitación: "El código 78 limita su conducción"

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Sacarse el carné de conducir con un coche automático dejará de suponer una limitación para ponerse al volante de un vehículo manual. La nueva normativa europea contempla que los conductores que obtengan el permiso B realizando el examen práctico con un coche automático podrán conducir también vehículos con cambio manual después de completar una formación práctica específica de un mínimo de siete horas.

Esta medida supone un cambio importante, ya que, quienes se examinan con un vehículo automático reciben el carné con el conocido código 78, una anotación que limita la conducción a vehículos exclusivamente con transmisión automática. Actualmente, para conducir un coche manual, es necesario superar una nueva prueba práctica con este tipo de vehículo, pero esto cambiará.

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¿Qué habrá que hacer para conducir un coche manual?

La Directiva (UE) 2025/2205 establece un nuevo sistema para eliminar esta restricción. El conductor podrá realizar una formación específica en un vehículo con cambio manual, con una duración mínima de siete horas, durante la que deberá demostrar sus aptitudes también en vías abiertas al tráfico.

Una vez completada esta formación, el conductor podrá utilizar vehículos tanto automáticos como manuales sin la limitación del código 78. La normativa europea también contempla la posibilidad de que los Estados miembros opten por una prueba específica de aptitudes y comportamientos en lugar de esta formación.

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Sergio Olivera, secretario general de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), considera que estas siete horas deben servir para que el conductor adquiera las habilidades necesarias para circular con un vehículo manual con seguridad: “Debe ser una formación práctica y enfocada a la seguridad, que permita adquirir las destrezas básicas para manejar un vehículo manual con garantías”, señala en un artículo de la revista de la DGT.

La barrera que ha frenado al coche automático

El cambio pretende adaptarse también a la transformación que está viviendo el mercado del automóvil. Los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos han impulsado el protagonismo de las transmisiones automáticas y esta evolución tecnológica también empieza a trasladarse a las autoescuelas.

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A día de hoy, las prácticas con cambio manual siguen siendo claramente mayoritarias: menos del 5% de los alumnos opta por el automático, según los datos recogidos por la DGT. Sin embargo, la eliminación del código 78 podría cambiar esta tendencia: “La necesidad de examinarse con manual para no quedar limitado ha condicionado la elección de los alumnos durante años”, señala Olivera.

Para el secretario general de la CNAE, el nuevo escenario puede provocar un cambio profundo en la forma en la que los futuros conductores obtienen su permiso. Olivera considera que la modificación “convertirá el automático en la puerta de entrada principal a la conducción”.

¿Aprender con un coche automático puede ser más sencillo?

El cambio también afecta a la propia formación. Al desaparecer el embrague y la gestión manual de las marchas, el alumno puede centrarse desde el principio en aprender a “circular”. José Miguel Crespo, director de la autoescuela Mototruck, avanzó a la web de 'Informativos Telecinco' que “el manejo del coche es más fácil” cuando se aprende con un automático: “Empiezas ya aprendiendo a circular directamente, porque es acelerar y frenar”.

El experto señala además que algunos alumnos pueden necesitar menos clases prácticas, aunque sacarse el carné con un coche automático no garantiza un aprendizaje más rápido o un examen más sencillo, ya que “el examen es el mismo”, recuerda Crespo. La diferencia está principalmente en el manejo del vehículo. Al no tener que coordinar embrague, palanca y acelerador, el alumno tiene una tarea menos de la que preocuparse mientras aprende a circular por la carretera.

¿Cuándo entrará en vigor este cambio en España?

La Directiva europea obliga a los Estados miembros a adoptar y publicar las normas nacionales necesarias para aplicarla antes del 26 de noviembre de 2028. La aplicación general de sus disposiciones está prevista a partir del 26 de noviembre de 2029. Por tanto, quienes se saquen actualmente el carné de conducir con un coche automático seguirán teniendo el código 78 y no podrán conducir legalmente un vehículo manual. Para eliminar hoy esa limitación continúa siendo necesario superar la correspondiente prueba práctica con un coche manual.

La futura formación de siete horas no podrá aplicarse en España hasta que la normativa europea se haya incorporado al ordenamiento nacional y se concrete cómo deberá organizarse el curso. Por tanto, el cambio todavía no está vigente en España.