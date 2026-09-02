Multitudinarias concentraciones en todo el país para apoyar a Ceuta

Miles de personas han salido este jueves a la calle en todo el país para mostrar su apoyo a Ceuta

Los avisos al Gobierno sobre Ceuta comenzaron el 8 de julio

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Miles de personas han salido este jueves a la calle en todo el país para mostrar su apoyo a Ceuta en concentraciones convocadas ante los ayuntamientos y en las principales plazas de cada municipio, movilizaciones protagonizadas por los gritos contra el Gobierno.

Las banderas españolas y ceutíes han predominado en las movilizaciones, entre lemas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" e insultos al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Miles de ceutíes han recorrido en el Día de Ceuta las calles de la ciudad autónoma mientras en el resto de España se sucedían a las 20:00 horas las concentraciones en defensa de su españolidad y de la integridad territorial del país, con la madrileña plaza de Cibeles como punto central.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, se han sumado a esa movilización organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que han participado 50.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Pero también han sido miles las personas que se han congregado en Zaragoza, Palma, Valencia, Sevilla, Santander, Murcia, Cáceres, Badajoz o Cartagena (Murcia), además de numerosas ciudades de Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía.

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Feijóo ha acusado al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España" por exculpar a las autoridades de Rabat de la entrada masiva de migrantes a finales de julio y Abascal ha cargado contra un gobierno que ha tildado de "traidor", "al servicio como lacayo de Marruecos".

"Ceuta somos todos", ha clamado desde la tribuna de oradores de Cibeles el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedía la dimisión del Gobierno y dirigentes de su partido se repartían por toda la geografía nacional para participar en las distintas movilizaciones organizadas.

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Desde Jerez, ciudad de la que es alcaldesa, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha reivindicado el "apoyo a Ceuta y a España".

Manifestantes ante el Congreso

Cientos de ceutíes residentes en la capital se han reunido este miércoles frente al Congreso de los Diputados para exigir "soluciones inmediatas" y responsabilidades al Gobierno. En la convocatoria han participado cientos de ceutíes de distintas edades que viven en la capital y que se han visto arropados por miles de españoles que han querido sumarse a esta convocatoria.

Desde unas horas antes de las 20:00 la Puerta de los Leones del Congreso estaba rodeada por vallas custodiadas por un amplio dispositivo policial. Una marea de banderas de España y Ceuta han inundado la Plaza de las Cortes y miles de asistentes han coreado "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "no es inmigración, es invasión" y "un caballo nunca se rinde".

Aunque para la mayoría de ceutíes presentes en las puertas de la Cámara Baja lo importante era pedir una solución a la crisis y que querían preservar el carácter apolítico de la concentración, no ha sido posible.

En los primeros momentos de la concentración, mientras algunos grupos coreaban consignas como "Pedro Sánchez hijo de Puta" o "Sánchez a prisión" los ceutíes que encabezan con una pancarta la concentración han tratado de pedir que dejen de lado esas consignas contra el Ejecutivo. Sin embargo, los gritos contra los miembros del Ejecutivo han estado presentes durante toda la concentración.

Francesco Grugni, italiano pero residente en Ceuta, ha acudido a este llamamiento de ceutíes porque sostiene que quiere demostrar que lo que representa a Ceuta es que es "una ciudad abierta a las cuatro culturas" en la que cabe todo el mundo "sea de la inclinación política que sea".

Ana, Clara y Claudia, tres amigas madrileñas, también han acudido a esta manifestación porque quieren defender la "unión entre españoles y no una política". Asimismo, las tres jóvenes han asegurado que con todas estas manifestaciones esperan que "los españoles despierten y los políticos dimitan".

Pedro y Jaime han llegado a la puerta del Congreso con su grupo de amigos, todos ceutíes que viven en la capital, quienes van ataviados con camisetas del club de fútbol ceutí. "Estamos aquí para defender la ciudad que nos ha visto nacer y crecer", detallan y defienden que no están pidiendo nada "raro" sino la seguridad que cualquier otra ciudad de España tiene garantizada.

Los jóvenes insisten en que los ceutíes tienen "un gran sentimiento de pérdida" que se ha visto agravado por los sucedido los días 30 y 31 de julio, pero que es algo que viene "de lejos".

En pocos minutos la Plaza de las Cortes se ha inundado de gente y los asistentes llegaban hasta la Plaza de Neptuno, donde una marea de personas se mezclaba con quienes habían acudido a la concentración de Cibeles. Conforme ha ido avanzando el tiempo las consignas contra el presidente del Gobierno y el ministro del Interior han ido creciendo. Asimismo, han acabado entrando a la multitud personas con camisetas del grupo Núcleo Nacional, Daniel Esteve, el fundador de Desokupa o el comisionista Víctor de Aldama.

Tensión en los últimos momentos de la marcha en Madrid

Finalmente, la policía ha dispersado con pelotas de goma a los manifestantes que estaban en la puerta de el Congreso de los Diputados. Aunque la concentración ha comenzado de forma pacífica, sobre las 21.20 horas ha comenzado a subir la tensión entre los asistentes, quienes han dirigido consignas y cánticos contra la policía. Al grito de "con los moros, no hay cojones" cientos de manifestantes han comenzado a increpar a los agentes desplegados en la zona.

La tensión ha comenzado a crecer y un grupo de asistentes ha comenzado a lanzar objetos a los agentes, quienes han contestado dispersando a la masa de gente con gases lacrimógenos y pelotas de goma.

Contra el racismo

Además de la concentración en Cibeles, Madrid ha vivido una multitudinaria concentración en apoyo a Ceuta frente al Congreso de los Diputados y una más pequeña en la cercana plaza de Callao, bajo el lema "Paremos los pies al racismo", en la que ha participado dirigentes de Podemos e Izquierda Unidas.

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ha recordado que los migrantes que están malviviendo en una playa ceutí "son seres humanos" y ha acusado al Gobierno de mentir porque "todo el mundo sabe que Marruecos está metido hasta las cejas en esto".

En Barcelona, separadas por un amplio dispositivo policial, la plaza Sant Jaume ha acogido también dos concentraciones de signo contrario, una con el lema "No al racismo. Ni en Ceuta, ni en ninguna parte. Ninguna persona es ilegal" y la convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta.

En medio de la plaza, el PP ha colocado dos sillas vacías con los nombres del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente catalán, Salvador Illa, para denunciar su ausencia. Equipos enviados por TVE a las concentraciones han tenido problemas para realizar sus conexiones en directo ante el boicot de algunos de los manifestantes, que les han insultado y hostigado.

Por la mañana, diversos consistorios socialistas han celebrado sus propias concentraciones a las puertas de los ayuntamientos para apoyar a Ceuta sin sumarse a las concentraciones convocadas por la FEMP, a las que el PSOE decidió no sumarse al considerarlas partidistas.