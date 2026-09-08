Pedro Sánchez había prometido la máxima transparencia sobre los informes que recibió el Gobierno días previos a la entrada masiva

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El Consejo de Ministros ha acordado este martes desclasificar informes de carácter reservado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio, según ha informado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez había prometido la máxima transparencia sobre los informes del CNI y de la Policía, que precedieron a la entrada masiva de 80.000 personas desde Marruecos. en su comparecencia en el Congreso.

Saiz ha desglosado los documentos que desde este miércoles podrán ser descargados y consultados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de tres notas del CNI, como se denominan este tipo de documentos en el Centro, así como otro informe del CIFAS y el contenido de unas conversaciones del Centro Nacional de Inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3), el servicio de información de la Guardia Civil, según han informado a EFE fuentes militares.

Unos de los documentos desclasificados fue elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) con uno de los avisos más claros sobre una posible entrada masiva en Ceuta coincidiendo con el Día del Trono. Esta advertencia, sin embargo, llegó a los mandos del ministerio de Defensa el mismo día 30, lo que dejó un escaso margen de reacción al Gobierno.

El Ejecutivo ha movido ficha para desmentir las acusaciones de PP y Vox que apuntan a que el Ejecutivo no atendió a los avisos de los servicios de inteligencia sobre la entrada a nado de miles de migrantes.