Xavier Fernández, de Junts, ha terminado su discurso con un "Puta España y viva Cataluña libre"

El diputado del PP en Barcelona, Nacho Martín, ha criticado lo que ha denominado como "la normalización del odio a España"

Compartir







BarcelonaEl alcalde del municipio de Santa Eugenia de Berga, en Osona, Barcelona, ha sembrado la polémica durante su discurso con motivo de la Fiesta Mayor del pueblo ante sus vecinos.

Xavier Fernández, de Junts, ha terminado su discurso con una expresión que no ha dejado indiferente a nadie: "Sabemos de dónde venimos y qué somos, no hemos de permitir que nadie nos convenza que somos menos de lo que somos, como pueblo y como país. Espero que disfrutéis mucho de la Fiesta Mayor, y si me lo permitís, acabaré con una expresión que me hace mucha ilusión decir siendo alcalde, que es puta España, viva Santa Eugenia de Berga, viva nuestra Fiesta Mayor y viva Cataluña libre".

La denuncia del diputado del PP en Barcelona

Las reacciones al polémico discurso no se han hecho esperar, entre ellas las de la oposición. El diputado del PP en Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha criticado lo que ha denominado como "la normalización del odio a España": "Un alcalde de Junts cierra su discurso con un “puta Espanya”. La normalización de la que algunos presumen: la normalización del odio a España. Si esto lo hiciera un alcalde castellano o andaluz con Cataluña, se armaría la de Dios, y con razón. Pero con España, todo vale. Gentuza", denuncia en su cuenta de X, antes Twitter.