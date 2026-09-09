El ministro de Asuntos Exteriores reitera en un encuentro con periodistas que no recibió ninguna información sobre la entrada masiva de inmigrantes

El CNI alertó de los llamamientos en redes un día antes de la entrada masiva en Ceuta

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negado haber recibido avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta tras la publicación de los documentos sobre la crisis migratoria que desclasificó ayer el Gobierno.

El primero en reaccionar ha sido José Manuel Albares, el ministro se ha pronunciado desde Bruselas para ser contundente con el aviso del CNI un día antes de la entrada masiva en Ceuta: "Dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30, a mí no me constó que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha".

Por otro lado, desde el Ministerio de Defensa también se han pronunciado sobre esta situación en un post publicado en la red social X: "Nunca ha recibido informe alguno de la CIA sobre la invasión en Ceuta, como se ha afirmado en sede parlamentaria aprovechando la inmunidad de ese marco".

Además, el ministerio liderado por Margarita Robles, reprocha que la "mentira, en política, no puede utilizarse como argumento para desprestigiar la profesionalidad de los miembros del CNI" después de que Moncloa haya hecho públicos los 40 documentos desclasificados, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos.

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Por último, el mensaje del Ministerio de Defensa se ha producido después de las declaraciones del portavoz del PP, Miguel Tellado, durante el pleno del Congreso en las que ha asegurado que la CIA avisó al CNI sobre la posible entrada de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio y y ha apuntado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "es tan culpable" como el resto del Gobierno.