La nota fue emitida a las 13.53 del 29 de julio con carácter interno a otros organismos del Instituto Armado

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La Guardia Civil informó de un "incremento reseñable" en las entradas a nado en Ceuta y Melilla desde territorio de Marruecos en la semana anterior a la que se registró la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a Ceuta desde el país vecino, según la información desclasificada ahora por el Gobierno.

La "Nota sucinta (Análisis de situación migratoria relativa a Argelia y Marruecos)" del CCOE (Centro de Coordinación del Estrecho, Mar de Alborán y aguas adyacentes) de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración Irregular de la Guardia Civil, emitida a las 13.53 del 29 de julio con carácter interno a otros organismos del Instituto Armado, daba cuenta de un aumento de entradas nado en Ceuta.

En concreto se registraron 279 entradas de inmigrantes a nado en la semana del 20 al 26 de julio, correspondiendo 205 a Ceuta y 74 a Melilla. La nota recalca que esta cifra representa un "aumento reseñable" de 195 entradas en comparación con la semana anterior.

En esta comunicación se informa además de que cuatro inmigrantes fallecieron por ahogamiento en Ceuta durante los citados intentos de llegada, así como la desaparición de nueve personas que intentaban alcanzar Ceuta a nado.

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Igualmente, la nota de la Guardia Civil subraya que la colaboración de Marruecos había contribuido en la semana previa a la entrada masiva "a la disminución de la llegada de inmigrantes a España". Concretamente se cita que la Marina Real marroquí incrementó sus interceptaciones de entradas a nado, pasando de 947 la semana anterior a 1429 en la semana analizada.

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Por otra parte, un correo electrónico del Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR) de la Guardia Civil, fechado a las 11.04 del 28 de julio, informa de 27 intentos de salta a la valla en la semana anterior, todos en Ceuta, con variaciones de un máximo de 8 el día 20 a solo 2 el 26.