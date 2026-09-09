El CENIF explicó que había recibido esta información a través de la 'Operación Minerva 2026'

El CNI alertó de los llamamientos en redes un día antes de la entrada masiva en Ceuta

Compartir







El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), a través del Grupo de Frontex de Policía Nacional, avisó el mismo 30 de julio a los puestos fronterizos de Algeciras, Tarifa y el Puerto de Ceuta sobre el "intento de entrada" a la Península de inmigrantes que se ocultaban en vehículos procedentes de la ciudad autónoma.

Ante ello, a las 14.37 (en plena entrada masiva por el espigón del Tarajal) solicitó a estos tres citados puestos fronterizos que realizaran una inspección de vehículos y embarcaciones "de forma minuciosa" con el objeto de "detectar a los inmigrantes irregulares que están intentando entrar en nuestro país".

PUEDE INTERESARTE Bruselas desbloquea 115 millones en fondos de emergencia para Ceuta y reforzará Frontex

Viajaban ocultos en vehículos de conocidos

En una nota informativa, el CENIF señaló que había obtenido la "información" del intento de entrada a la Península "por parte de los inmigrantes irregulares que están llegando masivamente a Ceuta".

El 'modus operandi' consistiría, según este aviso, en "ocultarse dentro de los vehículos de conocidos que entran a la Península por los Puestos Frtonterizos de Algeciras, Tarifa y el Puerto de Ceuta"

El CENIF explicó que había recibido esta información a través de la 'Operación Minerva 2026', el dispositivo conjunto de control fronterizo coordinado por la Policía Nacional y la agencia Frontex en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa