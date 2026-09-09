El CENIF avisó el 30 de julio de "intentos de llegada" a la Península de inmigrantes ocultos en vehículos desde Ceuta
El CENIF explicó que había recibido esta información a través de la 'Operación Minerva 2026'
El CNI alertó de los llamamientos en redes un día antes de la entrada masiva en Ceuta
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), a través del Grupo de Frontex de Policía Nacional, avisó el mismo 30 de julio a los puestos fronterizos de Algeciras, Tarifa y el Puerto de Ceuta sobre el "intento de entrada" a la Península de inmigrantes que se ocultaban en vehículos procedentes de la ciudad autónoma.
Ante ello, a las 14.37 (en plena entrada masiva por el espigón del Tarajal) solicitó a estos tres citados puestos fronterizos que realizaran una inspección de vehículos y embarcaciones "de forma minuciosa" con el objeto de "detectar a los inmigrantes irregulares que están intentando entrar en nuestro país".
Viajaban ocultos en vehículos de conocidos
En una nota informativa, el CENIF señaló que había obtenido la "información" del intento de entrada a la Península "por parte de los inmigrantes irregulares que están llegando masivamente a Ceuta".
El 'modus operandi' consistiría, según este aviso, en "ocultarse dentro de los vehículos de conocidos que entran a la Península por los Puestos Frtonterizos de Algeciras, Tarifa y el Puerto de Ceuta"
El CENIF explicó que había recibido esta información a través de la 'Operación Minerva 2026', el dispositivo conjunto de control fronterizo coordinado por la Policía Nacional y la agencia Frontex en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa