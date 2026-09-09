El presidente del Gobierno reconoce que hay que mejorar en "cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza", en referencia a los sucesos de Ceuta

La reunión de Felipe VI con Margarita Robles y autoridades militares para analizar la situación de Ceuta

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que es preciso mejorar la capacidad de los servicios de inteligencia en el "mundo digital" para disponer de mayor anticipación y prevención en situaciones como la crisis de Ceuta, al tiempo que ha calificado de "normal" el encuentro mantenido por el Rey Felipe VI con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y altos cargos militares sobre la situación en la ciudad autónoma.

Necesidad de infraestructuras en Ceuta

En una entrevista en TVE, Sánchez ha citado este aspecto como uno de los "elementos" que necesitan mejora, una vez analizado lo ocurrido este verano a finales de julio, pero también ha remarcado que en Ceuta se necesitan infraestructuras "de mayor envergadura" para acoger a los migrantes que lleguen a la ciudad autónoma.

También ha reconocido que es preciso "invertir mucho más en el control y perímetro de la frontera" y en todo caso ha señalado al ser preguntado por una autocrítica ante ese episodio que hay que mejorar en "cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza".

Sobre el encuentro mantenido por el Rey Felipe VI con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y altos cargos militares, Sánchez ha sostenido que "estas reuniones se hacen recurrentemente" pero en ocasiones se hacen públicas y otras no, como ha sido ahora la ocasión, después de que Zarzuela publicara un foto del encuentro celebrado el domingo.

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El Rey, ha subrayado Sánchez, como responsable último de las Fuerzas Armadas "no solamente está en su derecho sino también su responsabilidad de tener estas reuniones con los distintos ejércitos y con la ministra de Defensa para que le expliquen la situación" en Ceuta.

Tras elogiar el "trabajo extraordinario" realizado por las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma, ha insistido en que "es una foto oportuna, normal".

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"Entiendo que también en la coyuntura en la que se produce, pues pueda producir algún tipo de lectura, pero evidentemente es algo que es bastante normal y cotidiano en lo que respecta a las funciones del jefe del Estado", ha rematado.

Por lo que se refiere a la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, el presidente del Gobierno ha vuelto a garantizar que se va a producir pero ha eludido dar una fecha o confirmar si se producirá antes de las elecciones parlamentarias en Marruecos del próximo 23 de septiembre.

A juicio de Sánchez, en las circunstancias actuales Ceuta "necesita del arrope y del cariño de todas las instituciones y evidentemente es más que justificado y más necesario que nunca que el jefe del Estado visite la ciudad autónoma", así como también Melilla.

"Las fechas las comunicaremos conjuntamente el Gobierno de España y la Casa Real y lo que le puedo adelantar es que estamos trabajando en fechas próximas", se ha limitado a indicar, reconociendo que en el caso de Ceuta la visita es "más necesaria que nunca".

Todo ello en el día en que el Gobierno dar a conocer los informes del CNI y los servicios de inteligencia militar previos a la avalancha cuya dimensión, según ha insistido, "no se previó en absoluto", más allá de detectar "picos" de entradas a nado por las que se reforzaron los efectivos de control fronterizo.

"Al pie del cañón"

Ha vuelto el presidente a reivindicar su derecho al descanso, como el de cualquier político o trabajador durante el verano, ante las críticas de la oposición por haber estado de vacaciones tras lo sucedido en Ceuta, pero al mismo tiempo ha afirmado que él ha estado "al pie del cañón" en todo momento.

"Hemos estado desde el primer minuto en la crisis de Ceuta", ha dicho para defender la reacción del Gobierno.

Respecto a las medidas para avanzar hacia la normalidad en la ciudad autónoma, ha aludido a los menores y ha explicado que las fuerzas de seguridad están esperando que las autoridades ceutíes designen a sus representantes legales para iniciar el correspondiente trámite administrativo de cara a su reagrupación familiar o la acogida en España.

En este punto, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a pedir el apoyo del PP "si quiere resolver y contribuir a la solución", y le ha reclamado "menos hipérbole y un poco más de solidaridad y responsabilidad".