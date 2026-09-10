El expresidente ha participado en un acto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

Margarita Robles se sitúan del lado del Gobierno tras conocerse los documentos del CNI sobre el asalto masivo a Ceuta

Compartir







El expresidente Felipe González ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "nunca" haya asumido responsabilidades, al tiempo que ha afirmado que la gestión del Ejecutivo en la crisis en Ceuta es "manifiestamente mejorable".

En este contexto, González ha llamado la "atención" sobre las declaraciones del presidente del Gobierno el 31 de julio en Ceuta, un día después del "asalto" desde la frontera con Marruecos, en las que calificó la entrada masiva de migrantes de "violación de la integridad territorial de España".

PUEDE INTERESARTE El delegado del Gobierno en Ceuta se niega a dimitir, dice que no conoció la comunicación del CNI y que no se alertó del asalto

"Definió exactamente lo que había pasado como lo que era", ha añadido en declaraciones a los medios a su llegada a un restaurante en Madrid antes de asistir a una comida con excargos políticos, entre los que estaba el exportavoz del PSOE Pedro Bofill.

Una crisis "manifiestamente mejorable"

El expresidente del Gobierno ha subrayado que la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta es "manifiestamente mejorable" y ha aprovechando las preguntas de los periodistas para mostrar su "plena solidaridad" con la ciudad autónoma que preside Juan Jesús Vivas.

Dicho esto, ha defendido que en sus catorce años de gobierno "Ceuta era un ejemplo de convivencia entre culturas y solidaridad entre las distintas comunidades". "Un ejemplo de todo y no hubo ni un solo momento en que sufriéramos un conflicto como el que estamos sufriendo ahora", ha lamentado. Preguntado por si el Gobierno debe asumir responsabilidades por la crisis, González ha zanjado: "No le he visto nunca asumir responsabilidades".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Finalmente, el expresidente ha señalado que no "teme" un Gobierno de coalición formado entre PP y Vox. "Eso es lo que ha pretendido durante mucho tiempo mucha gente (...) Ese es el escenario que algunos pretenden", ha lanzado.