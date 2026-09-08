Manuel Pimentel Málaga, 08 SEP 2026 - 13:22h.

La Policía Local de Málaga investiga la sustracción de la bandera que habia colocado el Consistorio en apoyo al pueblo ceutí por la entrada masiva de migrantes

Los vecinos de Ceuta creen que el Gobierno ha "cometido una gran equivocación” al alojar a los migrantes en el puerto

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Ayuntamientos de todo el país han sacado durante los últimos días banderas de Ceuta en señal de apoyo al pueblo ceutí por la crisis que atraviesa la ciudad autonóma tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

El pasado 2 de septiembre, miles de malagueños se echaron también a la calle para mostrar su apoyo y se concentraron frente al Ayuntamiento de Málaga, donde ondeaba una bandera de Ceuta que, tal y como han observado algunos malagueños, ha desaparecido: "Ya no está", decía un vecino extrañado.

Investigan el robo

La Policía Local investiga ahora la sustracción de la bandera. Según han confirmado fuentes municipales, el robo tuvo lugar el pasado domingo día 6. El presunto ladrón habría huido en una bicicleta tras arrancar del mástil la bandera ceutí, según han indicado las mismas fuentes.

Los agentes ahora revisan las grabaciones recogidas por las cámaras de videovigilancia instaladas tanto en el propio edificio como en la vía pública, para identificar al responsable y averiguar quién ha cometido el hurto.

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La bandera de Ceuta se instaló sobre un mástil a las puertas del Consistorio el pasado 2 de septiembre, día en el que se celebró la concentración en favor de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. Desde el Ayuntamiento ya han realizado la reposición en el mismo mástil de la fachada principal, para seguir mostrando el apoyo de los malagueños a los ciudadanos ceutís durante esta crisis que están sufriendo.