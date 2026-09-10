La mujer abandonó el centro privado antes de que la recién nacida recibiera el alta médica y le hicieran todas las pruebas

Los servicios públicos ya habían retirado anteriormente la tutela de otra hija de la pareja por los problemas con las drogas

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Una madre, con antecedentes por drogas, se fugó con la bebé recién nacida, de un hospital en Valencia para evitar que los Servicios Sociales se lo retiraran. La mujer fue auxiliada por su marido y otro cómplice para escapar en una silla de ruedas, antes de que la recién nacida recibiera el alta médica. La pareja ha sido detenida después de 18 días escondidos con la pequeña en un piso en la misma ciudad.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital Quirón en Valencia revelan cómo la madre, supervisada por los Servicios Sociales, huyó con su hija del centro privado, adonde ingresó con un nombre falso para dar a luz a una niña, según ha publicado Las Provincias.

La Policía Nacional investigaba el paradero de los padres, de los que ya los Servicios Sociales, tienen bajo su tutela otro hijo. Los progenitores se habían escondido durante 18 días en un piso del barrio de l'Amistat de Valencia, con la recién nacida, hasta que han sido detenidos.

La investigación inició después de que los Servicios Sociales alertaran del posible riesgo para la salud de la recién nacida. Ya a la pareja le habían retirado anteriormente la tutela de otra hija, una niña que actualmente tiene dos años, después de que la madre diera positivo en cannabis.

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La Policía localizó a la pareja tras el seguimiento a sus familiares

La madre salió del hospital acompañada por su pareja y padre de la recién nacida. Otros familiares también habrían colaborado en la huida y en el posterior ocultamiento de la menor, según la investigación policial.

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El Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional desplegó un operativo y realizaron vigilancias e interceptaciones telefónicas sobre personas del entorno familiar lo que permitió descubrir que el abuelo paterno hacía las compras de los pañales de la bebé recién nacida y de otros parientes que le suministraban alimentos.

Los agentes revisaron los contenedores en los que los familiares habían depositado residuos y encontraron pañales usados, una prueba que apuntaba a la presencia de un bebé en el piso. Esta pista se sumó a las vigilancias realizadas sobre el entorno de los progenitores, que llevó a su arresto por presuntos delitos de abandono de menores, poner en riesgo la vida, la salud y la integridad física de la recién nacida, así como falsedad documental y usurpación de estado civil.