Europa Press 10 SEP 2026 - 13:23h.

La DGT ha otorgado la primera autorización nacional en España de circulación para turismos autónomos a una alianza entre Uber, WeRide y Avomo

La fase inicial de las pruebas contará con veinte vehículos equipados con la última tecnología de conducción autónoma de WeRide, que circularán bajo la supervisión de un especialista a bordo

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha otorgado la primera autorización nacional en España de circulación para turismos autónomos de Nivel 4 a una alianza entre Uber, WeRide y Avomo. La compañía iniciará pronto las pruebas con el objetivo de lanzar el primer servicio a finales de 2026.

El permiso autoriza a esta alianza a iniciar las actividades de preparación del despliegue, entre ellas el mapeo, la validación de rutas y las pruebas de preparación operativa, sentando las bases para los futuros servicios comerciales de transporte autónomo de pasajeros en el marco del programa ES-AV de la DGT.

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La fase inicial contará con veinte vehículos equipados con la última tecnología de conducción autónoma de WeRide, que circularán bajo la supervisión de un especialista a bordo y recorrerán distintas zonas de alta demanda de la Comunidad de Madrid.

La circulación estará permitida a aquellos turismos autónomos de Nivel 4, es decir, a aquellos que pueden moverse sin conductor dentro de determinadas condiciones o zonas concretas.

Al tratarse de la primera autorización nacional en la Unión Europea del vehículo autónomo GXR de WeRide, este permiso establece un modelo de regulación para la futura certificación y comercialización de este tipo de vehículos en la región.

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"La Comunidad de Madrid se está consolidando rápidamente como uno de los entornos más avanzados de Europa para el desarrollo de esta tecnología, y estamos encantados de seguir trabajando junto a nuestros socios para contribuir a hacer realidad esa visión", afirmó el jefe global de Movilidad Autónoma y Reparto de Uber, Sarfraz Maredia.

Madrid se ha convertido en la cuarta de las 15 ciudades en las que ya ha avanzado la alianza estratégica de WeRide-Uber, con otras 11 ciudades por llegar hasta 2030. Bajo esta asociación global, WeRide y Uber planean desplegar decenas de miles de vehículos autónomos en vías públicas.