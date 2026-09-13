Fiesta 13 SEP 2026 - 17:33h.

Varios famosas estarían alertados por su amistad con el empresario traidor de Guillena

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La semana pasada, 'Fiesta' anunció, en exclusiva, que la Guardia Civil estaba investigando a un empresario sevillano por su supuesta vinculación en el robo de varias casas de famosos como María del Monte, Sergio Ramos, Pilar Rubio o Espartaco. Este hombre se habría ganado la confianza de estos personajes públicos para perpetrar robos en sus casas. Hay novedades en el caso y una de ellas es la lista de famosos que están en alerta por su amistad con este empresario. ¿Corren peligro también sus casas?

'Fiesta' niega que el empresario haya sido detenido

Esta mañana se ha publicado en varios medios de comunicación la detención de este empresario sevillano, pero no es así. La Guardia Civil nos ha conformado que no le han detenido, tal y como afirma Alejandro Entrambasaguas. Son las fiestas en Guillena, la localidad sevillana de donde es este empresario, y se le ha visto por allí, "pasándoselo perfectamente". "Además, las noticias hablan de esa detención en condicional, 'le habrían detenido', no. Le han detenido o no le han detenido", añade el periodista y colaborador de 'Fiesta'.

La lista de famosos alertados por estos robos por su vinculación con el empresario

A raíz de salir a la luz esta noticia, se ha generado un revuelo mediático que ha preocupado al entorno de este empresario. Por ello, los que tienen relación con este empresario, estarían en alerta por toda la información que ha salido a la luz. Tienen relación de amistad con él y se temen lo peor. Alejandro Entrambasaguas es quien da los nombres estos famosos:

Los Morancos (los dos hermanos, César y Jorge Cadaval).

Los toreros Manuel Díaz El Cordobés, Pablo Aguado y Manuel Escribano.

El futbolista Joaquín Sánchez 'el del Betis'.

Cinco millones de euros, enterrados bajo tierra en Guillena

'Fiesta' no dio el nombre de este empresario (ni siquiera sus iniciales), pero Luis Rollán, que estuvo la semana pasada conectando en directo con el programa desde Guillena, desvela que los vecinos de la localidad sabían perfectamente de quién se trata, que se le acercaban para decir "estáis hablando de X persona, ¿verdad?": "Todos me dieron el mismo nombre", insiste el colaborador de 'Fiesta'. Cabe recordar que los cinco millones de euros siguen enterrados en ollas de presión en esta localidad andaluza. La razón de su enterramiento al vacío sería para que la humedad no estropease los billetes y un dato clave es que se encuentran escondidos bajo tierra y debajo de un gallinero.