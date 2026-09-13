Las manifestantes aseguran que todavía sienten miedo a salir, especialmente por las noches

Un migrante, apuñalado en la playa del Trampolín y varios detenidos por allanamiento y tenencia de armas en Ceuta

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CeutaLas mujeres y niñas de Ceuta han vuelto a salir este domingo a la calle, 45 días después de la entrada masiva de migrantes, para reclamar mayor seguridad en la ciudad. La protesta ha recorrido las calles hasta la Delegación del Gobierno, donde ha terminado hace apenas unos minutos.

Las manifestantes aseguran que todavía sienten miedo a salir, especialmente por las noches, ante el aumento de altercados y peleas en distintos puntos de la ciudad.

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"Queremos volver tranquilas a casa"

Entre las zonas que señalan están la Playa del Trampolín, la Nave del Tarajal y también el centro de Ceuta. Las movilizaciones continuarán durante esta semana con nuevas concentraciones y manifestaciones, según han anunciado sus organizadoras. Su principal reivindicación es poder recuperar la tranquilidad en su día a día: “Queremos volver tranquilas a casa y no tener un toque de queda a partir de las siete de la tarde”, aseguran.

Más de 5.300 migrantes ya han vuelto a Marruecos

Más de 5.300 migrantes han vuelto voluntariamente a Marruecos desde el pasado 10 de agosto y casi un centenar han renunciado a la petición de asilo en España, ha asegurado este domingo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno. Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días", ha afirmado el ministro, tras detallar el operativo realizado esta mañana en el que más de 860 migrantes han sido ubicados en una nueva instalación temporal acondicionada en el barrio de Los Rosales de Ceuta.