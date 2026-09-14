Los dos nuevos campamentos temporales en el Puerto de Ceuta tienen capacidad para alojar a 1.000 migrantes

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La crisis migratoria en Ceuta mantiene la tensión entre los vecinos y las miles de personas que siguen en la ciudad autónoma sin orden ni concierto. El Gobierno está acelerando dos nuevos campamentos temporales en el muelle de Poniente con más de 1.000 plazas. El objetivo es la identificación y sacarlos cuanto antes de las calles donde siguen pernoctando desde que la entrada masiva los días 30 y 31 de julio.

Las carpas instaladas en la zona portuaria se están terminando de preparar con el arreglo de determinados aspectos interiores de esta infraestructura, según ha podido comprobar EFE. En estas se alojaran miles de personas que permanecen acampadas en la playa del Trampolín, la cual ha sido escenario en los últimos días de numerosas reyertas entre estos migrantes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevó a cabo este domingo otra "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo espacio temporal a 864 personas que se encontraban en las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar.

Nuevo campamento en el barrio de Los Rosales, en una parcela del SEPES

Estas personas fueron trasladadas, de manera voluntaria, sin incidencias, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El dispositivo temporal está ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda.

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El Ministerio trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

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Con la apertura del emplazamiento de Los Rosales este domingo son alrededor de 4.300 las plazas habilitadas ya y, en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales, según el departamento ministerial.

El objetivo del Gobierno es continuar trabajando para garantizar que las personas que permanecen en la vía pública puedan ser atendidas en dispositivos temporales adecuados, al tiempo que permiten facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente.