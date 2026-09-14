Arcadi España dice que ya hay "muchas peticiones" de empresas y autónomos de Ceuta para las ayudas

El asentamiento de cientos de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta aumenta el malestar entre los vecinos que temen por el agua potable

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que ya se han recibido "muchas peticiones" de empresas y autónomos de Ceuta para solicitar las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes que hubo a finales de julio.

Así lo ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha asistido a una comida de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en la misma jornada en la que se ha abierto el plazo, hasta el 30 de noviembre, para pedir esas ayudas a través de la web de la Agencia Tributaria.

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A principios de este mes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, que comprende 309 millones de euros en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.

Todas las ayudas destinadas a los negocios en Ceuta

Dentro de ese paquete, se dispusieron 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. En concreto, se incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, con el que los autónomos podrán recibir 5.000 euros y las empresas entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación.

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"El plazo se ha abierto hoy, se empezará a pagar a principios de octubre y creo que los ciudadanos lo que quieren escuchar es cómo avanza la gestión y cómo se recupera la normalidad. Y en eso está el Gobierno de España", ha defendido el ministro de Hacienda.

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Sobre la situación de Ceuta, ha señalado que el mando único y los ministros que están "competencialmente más encima" del tema "están dando explicaciones todos los días" y cree que a los ceutíes "especialmente" les interesa "el debate de la gestión". Según España, dicho debate pasa "por que los inmigrantes salgan de la calle y tengan ya un sitio, pasa por agilizar todos los trámites administrativos para que Ceuta recupere cuanto antes la normalidad y, sobre todo, también pasa por hacer medidas de gestión".