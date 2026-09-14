Cientos de migrantes se trasladan a la playa Benitez a pocos metros de la infraestructura, la única para garantizar el agua potable en Ceuta

Mujeres y niñas de Ceuta salen a la calle para pedir mayor seguridad: "Queremos volver tranquilas a casa"

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La crisis migratoria pica y se extiende en Ceuta, mientras aumentan los problemas para los vecinos de los nuevos campamentos. Cientos de migrantes se han instalado a lo largo y ancho de toda la playa de Benítez en casetas improvisadas, a solo a escasos metros de la planta desalinizadora de Ceuta con el malestar de los habitantes de la ciudad autónoma, que temen que exista riesgo para garantizar su agua potable.

Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de medioambiente Ceuta alerta del riesgo de esta concentración de personas en un área tan próxima a la instalación. "Están bordeando la zona perimetral de la desaladora, una de las infraestructuras críticas que tiene la ciudad porque es la única que se encarga de la producción de agua potable. "

El gobierno Ceutí ha pedido al Ejecutivo el desalojo urgente del área, pero los migrantes permanecen ajenos a la tensión en torno al riesgo que podría representar su presencia. A nuestra pregunta de si tienen que abandonar el lugar, el hombre responde: "Todavía no".

El vertido de residuos de todo tipo, que se acumulan en la zona es una de las preocupaciones y algunos creen que podría verse comprometido el abastecimiento de agua potable a los vecinos, que no aguantan más la situación.

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Una vecina explica ante las cámaras de Informativos Telecinco su vida cotidiana desde hace más de un mes cuando llegaron de forma masiva a Ceuta, irrumpiendo en la tranquilidad del verano ceutí.

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"Abrir una ventana y encontrarte esto todos los días. Con los nervios. Fatal", nos dice este lunes, después de un fin de semana muy violento, con peleas con armas blancas. que deja un balance de una decena de detenidos.

Otro hombre se acerca a nuestro reportero y también se queja del ruido y las movidas de madrugada. "A las 5 de la mañana, borracheras y griterío. Esto es un sinvivir", asegura.

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Esta es la situación que ha provocado el nuevo campamento, donde se han trasladado a casi 900 migrantes procedentes de Loma Colmenar, mientras a las puertas se están agolpando tambien migrantes.

Una mujer asegura que ella misma está regañando a los inmigrantes que han montados sus chabolas en las zonas comunes, donde hasta hace nada dejaban sus coches. "Le he dicho que no puede poner una tienda de campaña porque en eses sitio aparcamos los vecinos". No creo que le hagan mucho caso, desafortunadamente.

Marlaska asegura que 300 migrantes han sido expulsados a Ceuta por diferentes delitos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha informado este lunes que 300 migrantes ya han sido expulsados por diferentes delitos y destaca el buen ritmo de los triajes. "Estamos alcanzando lo que se puede llamar una velocidad de crucero fruto de todos los medios que hemos introducido".

El titular de Interior, cuya actuación ha provocado muchas críticas de la oposición, asegura que más de 5.300 migrantes han regresado ya de manera voluntaria a Marruecos, una cifra que no cuadra con lo que siempre ha defendido el Gobierno: que se quedaron 5.000 migrantes en la ciudad, en contraste con los más de 10.000 que cifraba el presidente Vivas.